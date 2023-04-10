Производитель водки «Чарочка» подал иск к Disney из-за товарного знака «Пираты Карибского моря»

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» — производитель водки «Чарочка», «Соловушка», Bionica и «Воронецкая» — потребовал досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Man`s Chest по причине их неиспользования. Бренды закреплены за Disney Enterprises.

С иском о прекращении охраны товарных знаков КЛВЗ «Кристалл» обратился в суд по интеллектуальным правам, выяснили «Ведомости». Охрана товарных знаков «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Man`s Chest заканчивается в июне. По информации издания, КЛВЗ «Кристалл» намерен выпускать под этими брендами крепкие напитки.

Последнее заседание по этому делу прошло в феврале. Тогда предварительное заседание было перенесено на август. К этому сроку Disney Enterprises должен представить отзыв на исковое заявление и доказать использование товарных знаков.

В 2022 году КЛВЗ «Кристалл» произвел 1,35 млн дал ликероводочных изделий. По итогам прошлого года выручка предприятия составила 2,2 млрд руб. и увеличилась на 48,3% год к году, чистая прибыль — 115 млн руб. (+138%). Заводу также принадлежат права на товарные знаки «Фантомас» и «Гладиатор».