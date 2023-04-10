В Свердловской области ожидаются ночные заморозки, мокрый снег и дожди

С 10 по 12 апреля в Свердловской области ожидается похолодание до -8 градусов и мокрый снег. По данным синоптиков уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +5°…+10°, на севере ¬– до 0°. Днем ожидается дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

Во вторник, 11 апреля, температура ночью опустится до -3°…-8°. Днем синоптики прогнозируют +3°…+8°. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

В среду, 12 апреля, температура воздуха ночью составит 0°…-5°, днем – +6°…+11°. Ночью местами ожидается мокрый снег, днем – дождь. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге днем 10 апреля ожидается +8°…+10°. Ночью во вторник -3°…-5°, днем – +6°…+8°. В среду ночью температура составит 0°…-2°, днем +9°…+11°.

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