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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие аудиторские компании на российском рынке по итогам 2022 года

Название Местоположение головного офиса Выручка (млн руб.) Изм. за год (%) Доля выручки от аудиторских услуг (%)
Группа компаний «Кэпт» (быв. КПМГ) Москва 11700,0 -9,4 36,8
Группа компаний «Технологии доверия» (быв. «ПрайсвотерхаусКуперс») Москва 5846,4 -3,5 75,3
Группа компаний ДРТ (быв. «Делойт энд Туш») Москва 5809,1 -16,5 40,2
«Юникон» Москва 2004,9 0,3 77,3
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) Москва 1466,1 -1,1 73,3
Группа компаний «Финэкспертиза» Москва 732,2 25,7 85,0
«Мариллион Аудит» (быв. «Мазар Аудит») Москва 548,0 9,8 81,8
«Бетерра» (быв. «Бейкер Тилли Рус») Москва 422,5 -7,7 35,6
«Русаудит оценка и консалтинг» Москва 404,5 4,6 54,2
«Пачоли» Москва 404,3 15,4 89,9
«Р.О.С.Экспертиза» Москва 401,0 5,9 90,5
«Группа Финансы» Москва 286,0 13,6 83,8
«АФК-Аудит» Санкт-Петербург 240,9 -9,1 20,7
«Интерком-Аудит» Москва 211,5 0,5 68,9
«Аудит-НТ» Санкт-Петербург 188,8 -9,4 62,4
«Деловой профиль» Москва 166,0 0,0 24,1
«Моор СТ» Москва 154,7 7,9 80,7
«Правовест Аудит» Москва 143,9 30,2 87,3
«Уральский союз» Москва 137,4 -46,3 8,7
Международный консультативно-правовой центр Москва 128,2 4,6 77,5
«Аудиторское партнерство НИКА» Москва 126,9 -1,4 56,3
«Интерэкспертиза» Москва 96,1 -27,6 69,3
АКК «Кроу Аудэкс» Казань 92,5 12,7 98,4
«Аудит-Консалтинг» Краснодарский край 81,9 н.д. 6,3
«ПРИМА аудит» Санкт-Петербург 74,7 -5,3 95,4

Компания Б1 (быв. «Эрнст энд Янг»), по итогам 2021 года занимавшая третье место по суммарной выручке, не раскрыла отчетность.

Источник: по данным отчетности компаний, размещенной на сайтах.

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