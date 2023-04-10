Крупнейшие аудиторские компании на российском рынке по итогам 2022 года

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|Название
|Местоположение головного офиса
|Выручка (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Доля выручки от аудиторских услуг (%)
|Группа компаний «Кэпт» (быв. КПМГ)
|Москва
|11700,0
|-9,4
|36,8
|Группа компаний «Технологии доверия» (быв. «ПрайсвотерхаусКуперс»)
|Москва
|5846,4
|-3,5
|75,3
|Группа компаний ДРТ (быв. «Делойт энд Туш»)
|Москва
|5809,1
|-16,5
|40,2
|«Юникон»
|Москва
|2004,9
|0,3
|77,3
|«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК)
|Москва
|1466,1
|-1,1
|73,3
|Группа компаний «Финэкспертиза»
|Москва
|732,2
|25,7
|85,0
|«Мариллион Аудит» (быв. «Мазар Аудит»)
|Москва
|548,0
|9,8
|81,8
|«Бетерра» (быв. «Бейкер Тилли Рус»)
|Москва
|422,5
|-7,7
|35,6
|«Русаудит оценка и консалтинг»
|Москва
|404,5
|4,6
|54,2
|«Пачоли»
|Москва
|404,3
|15,4
|89,9
|«Р.О.С.Экспертиза»
|Москва
|401,0
|5,9
|90,5
|«Группа Финансы»
|Москва
|286,0
|13,6
|83,8
|«АФК-Аудит»
|Санкт-Петербург
|240,9
|-9,1
|20,7
|«Интерком-Аудит»
|Москва
|211,5
|0,5
|68,9
|«Аудит-НТ»
|Санкт-Петербург
|188,8
|-9,4
|62,4
|«Деловой профиль»
|Москва
|166,0
|0,0
|24,1
|«Моор СТ»
|Москва
|154,7
|7,9
|80,7
|«Правовест Аудит»
|Москва
|143,9
|30,2
|87,3
|«Уральский союз»
|Москва
|137,4
|-46,3
|8,7
|Международный консультативно-правовой центр
|Москва
|128,2
|4,6
|77,5
|«Аудиторское партнерство НИКА»
|Москва
|126,9
|-1,4
|56,3
|«Интерэкспертиза»
|Москва
|96,1
|-27,6
|69,3
|АКК «Кроу Аудэкс»
|Казань
|92,5
|12,7
|98,4
|«Аудит-Консалтинг»
|Краснодарский край
|81,9
|н.д.
|6,3
|«ПРИМА аудит»
|Санкт-Петербург
|74,7
|-5,3
|95,4