Крупнейшие аудиторские компании на российском рынке по итогам 2022 года

Название Местоположение головного офиса Выручка (млн руб.) Изм. за год (%) Доля выручки от аудиторских услуг (%) Группа компаний «Кэпт» (быв. КПМГ) Москва 11700,0 -9,4 36,8 Группа компаний «Технологии доверия» (быв. «ПрайсвотерхаусКуперс») Москва 5846,4 -3,5 75,3 Группа компаний ДРТ (быв. «Делойт энд Туш») Москва 5809,1 -16,5 40,2 «Юникон» Москва 2004,9 0,3 77,3 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) Москва 1466,1 -1,1 73,3 Группа компаний «Финэкспертиза» Москва 732,2 25,7 85,0 «Мариллион Аудит» (быв. «Мазар Аудит») Москва 548,0 9,8 81,8 «Бетерра» (быв. «Бейкер Тилли Рус») Москва 422,5 -7,7 35,6 «Русаудит оценка и консалтинг» Москва 404,5 4,6 54,2 «Пачоли» Москва 404,3 15,4 89,9 «Р.О.С.Экспертиза» Москва 401,0 5,9 90,5 «Группа Финансы» Москва 286,0 13,6 83,8 «АФК-Аудит» Санкт-Петербург 240,9 -9,1 20,7 «Интерком-Аудит» Москва 211,5 0,5 68,9 «Аудит-НТ» Санкт-Петербург 188,8 -9,4 62,4 «Деловой профиль» Москва 166,0 0,0 24,1 «Моор СТ» Москва 154,7 7,9 80,7 «Правовест Аудит» Москва 143,9 30,2 87,3 «Уральский союз» Москва 137,4 -46,3 8,7 Международный консультативно-правовой центр Москва 128,2 4,6 77,5 «Аудиторское партнерство НИКА» Москва 126,9 -1,4 56,3 «Интерэкспертиза» Москва 96,1 -27,6 69,3 АКК «Кроу Аудэкс» Казань 92,5 12,7 98,4 «Аудит-Консалтинг» Краснодарский край 81,9 н.д. 6,3 «ПРИМА аудит» Санкт-Петербург 74,7 -5,3 95,4