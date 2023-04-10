126,9 пункта составило в марте значение индекса продовольственных цен ФАО ООН. Это на 2,1% ниже показателя февраля 2023-го и на 20,5% — пика марта 2022 года (за 100 пунктов принимается среднее значение цен в 2014–2016 годах). Падение цен на еду продолжается уже год. Одним из факторов, способствовавших снижению цен в марте, стало продление зерновой сделки: индекс цен на зерновые по сравнению с февралем снизился на 5,6%, серьезнее всего — на 7,1% — упали цены на пшеницу, дешевели также кукуруза (на 4,6%) и рис (на 3,2%). Индексы цен на растительные масла и молочную продукцию в марте снизились (на 3% и 0,8% соответственно), на мясо и сахар выросли (на 0,8% и 1,5% соответственно).