Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны от 9 апреля о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

Инцидент зафиксирован в Мартунинском районе. После этого миротворцы провели патрулирование в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет. Кто именно нарушил режим прекращения огня, не сообщается. Командование российских миротворцев проводит разбирательство.

Как сообщается в бюллетене, российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня с 23 ноября 2020 года. Их присутствие в регионе закреплено в заявлении, подписанном Арменией, Азербайджаном и Россией после двухмесячного военного противостояния армянской и азербайджанской армий.

Последний раз российские миротворцы сообщали о нарушении режима прекращения огня 1 апреля в Шушинском районе в Нагорном Карабахе.

25 марта власти Нагорного Карабаха сообщили, что войска Азербайджана нарушили линию соприкосновения на участке Шуши—Лисагор. 3 апреля азербайджанское издание APA сообщило, что в результате операции 25 марта под контроль Азербайджана перешли два села в Шушинском районе.

Анастасия Ларина