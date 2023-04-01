Российские миротворцы сообщили об обстреле в Карабахе

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан пока не сообщали об инциденте.

«На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе»,— говорится в сообщении Минобороны России.

Российские миротворцы проводят разбирательство: началось патрулирование по трем маршрутам — в Мартунинском, Мардакертском и Шушинском районах. Миротворцы сопроводили автомобильную колонну с гуманитарным грузом из города Горис в Армении в столицу Нагорного Карабаха — Степанакерт.

25 марта власти Нагорного Карабаха заявили о нарушении азербайджанскими войсками линии соприкосновения на участке Шуши–Лисагор. В тот же день Минобороны Азербайджана сообщило о взятии под контроль дороги к северу от Лачинского коридора. 30 марта армия Азербайджана взяла под контроль несколько высот в Лачинском районе вблизи армянской границы.

Анастасия Ларина