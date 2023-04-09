Сеул проведет консультации с Вашингтоном после сообщений о прослушке спецслужбами США

Власти Южной Кореи заявили, что союз с США остается прочным, несмотря на сообщения о прослушке со стороны американских спецслужб, сообщило агентство Bloomberg. В администрации президента Южной Кореи заявили, что с США будут проведены консультации по этому вопросу. В Сеуле отметили, что информация о внутренних дискуссиях по Украине «не подтверждена». Ранее The New York Times сообщала, что США прослушивали переговоры союзников по Украине.

«Мы рассмотрим прецеденты и случаи других стран, чтобы выработать контрмеры»,— заявили в администрации президента.

Один из секретных военных документов США, недавно размещенных в соцсетях, с которым ознакомилось агентство Reuters, содержал подробности внутренних дискуссий среди высокопоставленных южнокорейских чиновников о давлении США на Сеул с целью оказания помощи в поставках оружия Украине. В документе, на котором, по-видимому, нет даты, говорилось, что Южная Корея согласилась продавать артиллерийские снаряды, чтобы помочь США пополнить свои запасы, настаивая на том, что «конечным потребителем» должны быть американские военные. Но высокопоставленные южнокорейские чиновники были обеспокоены тем, что США перенаправят их на Украину, сообщает Reuters.

Представитель президента Южной Кореи, выступая перед журналистами, отказался отвечать на вопросы об американском шпионаже или подтверждать какие-либо детали из опубликованных документов, сообщает Reuters.

Выступая на брифинге, чиновник сказал, что Южная Корея еще не решила, поставлять ли Украине вооружение, сообщает «Рёнхап». «Основная позиция нашего правительства по Украине не изменилась»,— сказал чиновник, имея в виду намерение Сеула предоставлять гуманитарную помощь, а не летальное оружие.

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Мария Федотова