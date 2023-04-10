Своих звезд хватило

Прошлая светская неделя была не слишком активной в Москве. Зато в Петербурге буквально прогремела церемония вручения премии WHERETOEAT. Многочасовое мероприятие посетили многие первые лица отечественной ресторанной индустрии (но многие не посетили — очень уж многоликая, максимально далекая от монополии индустрия). На праздник приехали некоторые светские гости из Москвы: Ольга Карпуть, Елена Крыгина, Андрей Артемов, Виктория и Илья Давыдовы. Однако не могу сказать, что они в полной мере чувствовали себя своими на этом торжестве. Во всяком случае, номинанты и победители уж точно не нуждались ни в чьем стороннем одобрении, а вот на аплодисменты и поздравления коллег отзывались всей душой. С каждым следующим часом души победителей распахивались все шире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В этом году инициатива WHERETOEAT отмечает десятилетие. Основательница премии Ирина Тиусонина тогда владела петербургской франшизой международного ежемесячного гайда Where. Соответственно, поначалу это была локальная премия локального издания. Сам журнал, причем по всему миру, не оправился от пандемии, и премия осталась уже сама по себе. Но на тот момент ей уже и не нужно было печатное подспорье: эксперты премии начали оценивать рестораны в других регионах и составлять собственные рейтинги по разным городам (сейчас их восемь). А поскольку Санкт-Петербург за эти годы стал гастрономической столицей России, то и экспертность пришельцев оттуда не ставилась под сомнение. Плюс они не так раздражали, как если бы это были москвичи. Три года назад, помимо региональных и столичного рейтингов, начали вручать общероссийскую версию премии и публиковать федеральный рейтинг ресторанов. А теперь, когда гид «Мишлен» ушел и не вернется, организаторы небезосновательно считают, что были и остаются здесь за главного.

О том, какой путь был пройден за десятилетие, собравшимся показали примерно десятиминутный фильм. После эту информацию закрепили в торжественных речах. Места в рейтинге, особенно с сотого до одиннадцатого, объявляли стремительно. Но между каждым десятком обнаруживалась какая-то спецноминация, у которой был партнер, у партнера был видеоматериал о себе и приготовленная заблаговременно речь о важности премии и большой чести стоять на сцене. Видео бывало разным, но речи — просто близнецы-братья, и никому из выступавших не хватило духу, чтобы сократить текст. Отдельная интрига была с шеф-поварами братьями Иваном и Сергеем Березуцкими. В прошлом году их ресторан Twins Garden занял первое место во всероссийском рейтинге. Буквально пару недель назад господа Березуцкие объявили о своем уходе из ресторана, его совладельцами они перестали быть еще в 2019-м, уступив свои доли главе «Р-Фарм» Алексею Репику. По итогам вечера господам Березуцким, которые пока планируют отдохнуть и осмотреться, вручили награду в спецноминации «За вклад в развитие ресторанной индустрии». Сам же ресторан опустился на вторую строчку рейтинга. Его команда пообещала «много всего нового, несмотря на слухи». «Шеф-поваром года» выбрали Владимира Мухина, «Ресторатором года» — Антона Пинского. Оба поблагодарили жен, и атмосфера в Этнографическом музее, где все происходило, стала еще более семейной. Команды ресторанов первой десятки поднимались за призовой тарелкой по очереди. Буквально каждый главарь каждой рестобанды начинал со слов: «Мы, конечно, заслуживаем более высокой строчки…» Только победители из ресторана Birch были всем довольны — переходящий кубок вернулся к ним после года разлуки.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”