Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в первой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (белые фигуры) и китаец Дин Лижэнь разыграли первую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча прошла в Астане. Счет после первой партии равный — 0,5:0,5. Вторая пройдет 10 апреля в 12:00 мск. Ян Непомнящий сыграет черными фигурами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Непомнящий (слева) и Дин Лижэнь во время шахматного поединка

Фото: AFP Ян Непомнящий (слева) и Дин Лижэнь во время шахматного поединка

Фото: AFP

Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов в 2022 году и должен был играть в матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном, однако тот отказался защищать титул. Его заменил Дин Лижэнь, который занял второе место на турнире претендентов.

Яну Непомнящему 32 года. Он играет в матче за звание чемпиона мира во второй раз. В 2021 году он уступил Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. Ян Непомнящий был чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), он также имеет титул двукратного чемпиона России (2010, 2020).

Дин Лижэню 30 лет. Он выиграл Grand Chess Tour 2019 года и трижды побеждал в чемпионате Китая (2009, 2011, 2012).

Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени. Победитель матча может определиться досрочно, если один из шахматистов наберет 7,5 очка раньше последней партии. В случае равенства очков победитель определится на тай-брейке 30 апреля — партии пройдут с укороченным контролем времени.

Анастасия Ларина