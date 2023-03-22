Следственный комитет опечатал почти два десятка петербургских баров

На улицах Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге городской Следственный комитет остановил работу ряда барных заведений. На объектах проводится проверка в рамках уголовного дела о негативном влиянии на подростков. Об этом 22 марта сообщил корреспондент «Фонтанки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По данным издания, главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу возбудило уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков и совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). Данных о подозреваемых в этом деле пока нет.

Отмечается, что остановлена работа баров «Фидель», «СССР», GoodPeople, Scandal, Rocket, Quarenghi, Probirka. Их проверяют на вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург