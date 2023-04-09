«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Сочи и завершился со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча «Крылья Советов»—«Сочи»

Фото: ФК «Крылья Советов» Кадр матча «Крылья Советов»—«Сочи»

Фото: ФК «Крылья Советов»

В составе самарского клуба голы забили Илья Гапонов (52-я минута) и Фернандо Костанца (73). В составе «Сочи» — Кристиан Нобоа (87).

«Крылья Советов» прервали серию без побед из пяти матчей. Последний раз клуб обыграл «Торпедо» со счетом 2:0 в национальном первенстве 6 ноября.

На счету «Сочи» 31 очко, клуб расположился на 9-м месте рейтинга. У «Крыльев Советов» 24 очка, они занимают 12-ю строчку рейтинга.

Анастасия Ларина