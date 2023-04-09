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Коммерсантъ FM
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Папа римский в ходе пасхальной мессы призвал стремиться к миру

Папа римский Франциск выступил с традиционным поздравлением христиан с католической Пасхой Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане, на которой собралось около 100 тыс. человек. В послании он призвал к миру и выстраиванию доверительных отношений между народами.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Фото: Reuters

Папа римский Франциск

Фото: Reuters

«Поспешим и мы встать на путь взаимного доверия, доверия между людьми и народами»,— сказал глава католической церкви в своем поздравлении (цитата по Vatican News). Папа римский помолился о мире для «дорогого украинского народа» и о том, чтобы «свет Пасхи просиял» над народом России.

«Пусть Господь утешит раненых и всех, кто потерял близких из-за войны, и пусть заключенные вернутся домой, а все международное сообщество будет стремиться положить конец войне во всем мире»,— продолжил папа римский.

Папа римский упомянул конфликт между Израилем и Палестиной, Ливан, Тунис, а также жертв землетрясений в Сирии и Турции. «Пусть Господь поддержит усилия по установлению мира и примирению в Эфиопии, Южном Судане и Демократической Республике Конго»,— добавил он. Папа римский также помолился об утешении жертв терроризма, особенно в Буркина-Фасо, Мали, Мозамбике и Нигерии.

Папа Франциск напомнил о христианских общинах, празднующих Пасху в Никарагуа и Эритрее, и помолился за них, чтобы они могли свободно и публично исповедовать свою веру.

«Пусть Господь дарует утешение беженцам, депортированным, политическим заключенным и мигрантам»,— помолился папа римский. «И пусть мы все поможем жертвам голода, злоупотребления наркотиками, торговли людьми и всех других форм рабства, поскольку мы просим Господа вдохновить лидеров наций обеспечить уважение человеческого достоинства, чтобы эти социальные раны могли быть исцелены»,— добавил глава католической церкви.

Анастасия Ларина

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