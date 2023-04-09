Трамп посетил турнир UFC 287 в Майами

Экс-президент США Дональд Трамп появился на турнире по смешанным единоборствам UFC 287, проходившем в Майами, передает The Independent. В соцсетях появились видео.

Как отмечает газета, господин Трамп сидел на турнире рядом с Майком Тайсоном и президентом UFC Даной Уайтом. По информации издания, экс-президента и главу UFC связывает давняя дружба.

В ходе турнира к господину Трампу неоднократно подходил боец смешанного стиля Кевин Холланд, сообщает The Independent. Кроме того, на этой неделе резиденцию политика во Флориде посещал другой боец UFC — Хорхе Масвидаль.

4 апреля суд в США официально предъявил обвинения Дональду Трампу в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. Предварительные слушания по делу ожидаются в декабре текущего года, а первые судебные заседания назначены на январь 2024 года.

Подробнее о реакции Республиканской партии на дело против Дональда Трампа — в материале «За Дональда Трампа заступились в Конгрессе».

Эрдни Кагалтынов