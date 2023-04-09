Киев раскритиковал Ватикан за совместное участие подростков из РФ и Украины в Крестном пути

МИД Украины прокомментировал церемонию Крестного пути у древнеримского Колизея в Великую пятницу. На 10-м этапе пути святое распятие пронесли двое подростков из России и Украины. Киев раскритиковал Святой Престол, обвинив его в попытке «приравнять жертву и агрессора».

Во время Крестного пути были зачитаны тексты от имени подростков. Утверждалось, что украинец бежал из Мариуполя, который перешел под контроль РФ, в Италию. У россиянина в ходе боевых действий погиб брат, а отец и дед считаются пропавшими без вести.

«Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста»,— написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По мнению представителя министерства, такой шаг «подрывает принципы справедливости и общечеловеческой моральности, дискредитирует концепцию мира и братства» и не содействует примирению.

Участниками шествия вокруг Колизея стали представители народов и территорий, которые охвачены военными конфликтами, насилием, голодом и миграционным кризисом. Папа римский Франциск не принял участие в церемонии из-за холодной погоды — недавно он был выписан из клиники после лечения бронхита. Он следил за мероприятием из апартаментов в доме Святой Марфы в Ватикане.

Леонид Уварчев