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Названы лауреаты анимационной премии «Икар»

В театре «Школа современной пьесы» состоялась церемония вручения IX Национальной анимационной премии «Икар». В этом году в номинации «Полный метр» победителем стал мультфильм «Финник» режиссера Дениса Чернова, лучшим короткометражным анимационным фильмом — «Подсолнух» Натальи Чернышевой, сообщает ТАСС.

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Лучшим эпизодом стала серия «Сосульки» из мультсериала «Маленькие лесные истории» от режиссера Вероники Федоровой. Премию за лучшую режиссуру получила Варя Яковлева за «Ванлав», в номинации «Сценарий» победили Вадим Михайлов и Андрей Бахурин («Чужой хлеб»).

В категории «Стартап» победил проект «Отель у овечек» Studio Metrafilms (автор идеи — Дмитрий Высоцкий, генеральные продюсеры — Артем Васильев и Карина Кабанова). В номинации «Дело» победила Дуся Геллер с проектом «Спи, мой хороший».

Лучшим художником жюри премии признало Галину Голубеву («Миллион алых роз»). Лучшими концепт-художниками названы Дмитрий Высоцкий и Владимир Долгов («Отель у овечек»), лучшими аниматорами — Алла Соловьева и Егор Табачников («Носки для звезды»).

Награды в категории «Композитор» удостоился Алексей Просвирнин («Муравьиный марш»). Премию за лучшую работу звукорежиссера получил Алексей Зеленский («Старый добрый винил»).

Лучшим персонажем признан Бодо Бородо из мультсериала «Бодо Бородо», в номинации «Актер» победил Павел Любимцев («Сказка о дружбе»).

Художник-постановщик Нина Виноградова получила почетную премию «Мастер» за вклад в искусство мультипликации. В номинации «Продюсер» победила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Впервые премию вручили в 2015 году, ее учредители — Открытый российский фестиваль анимационного кино, Союз кинематографистов РФ и Ассоциация анимационного кино.

Мария Федотова

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