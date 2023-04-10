«Джамилько» не дается в залог

У дистрибутора западных брендов «Джамилько» возникли проблемы с оформлением залога по кредитам на 1,85 млрд руб., полученных полтора года назад от ОТП-банка. Росреестр отказался регистрировать договор ипотеки в пользу кредитора. Суд не поддержал компанию, поскольку ее бенефициаром выступает офшор с Кипра, недружественной страны, резидентам которой запрещены операции с российской недвижимостью. Юристы, ожидая роста числа таких разбирательств, считают, что одобрить договор можно в правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Джамилько» Халед Джамиль

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Генеральный директор «Джамилько» Халед Джамиль

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О проблемах «Джамилько» с передачей в залог недвижимости ОТП-банку “Ъ” узнал из материалов апелляционного суда, где ритейлер оспаривал бездействия Росреестра по регистрации договора. В них говорится, что в июне 2021 года банк выдал два кредита на €10,7 млн и $12,7 млн (в целом около 1,85 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ). Цели кредита и объект залога не уточняются.

В «СПАРК-Интерфакс» в списке активов ритейлера значится только недвижимость в Столешниковом переулке в центре Москвы, однако она уже находится в ипотеке. Источник “Ъ” говорит, что ОТП-банк кредитовал «Джамилько» закупки товаров. Обычно банки выдают ритейлерам средства под залог будущей выручки, иногда — под недвижимость, поясняет собеседник “Ъ”. В «Джамилько» и ОТП-банке на запросы “Ъ” не ответили.

«Джамилько», основанная в 1993 году Халедом Джамилем, поставляет в РФ, в частности, бренды New Balance, Kiko, DKNY, Timberland. Управляет более 150 магазинами. Выручка за 2021 год составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

Договор залога стороны направляли для регистрации в Росреестр дважды, но получили отказы. Суд признал действия ведомства законными, потому что «Джамилько» принадлежит «Лосфорд трейдингу» с Кипра, внесенного год назад российскими властями наряду с другими странами ЕС в список недружественных из-за военных действий на Украине. Резидентам этих стран запрещены любые операции с недвижимостью в РФ.

«Джамилько» предоставила доказательства конечного владения офшором гражданином РФ, но суд «счел их недостаточными». Суд не указал, что венгерский ОТП-банк — из недружественной страны, так как в этот список Венгрия попала только в конце марта. Для суда доказательством конечного владения офшором выступает информация от налоговой службы, поясняет партнер Orchards Юрий Аксенов. Если суд посчитал информацию недостаточной, то, возможно, конечный бенефициар не полностью раскрыл в налоговых органах структуру владения, полагает эксперт. В таких случаях для суда важно, чтобы контроль был у граждан РФ, добавляет специальный советник по санкционным вопросам Pen & Paper Кира Винокурова.

Второй довод суда заключался в том, что кредиты выданы в евро и долларах, что запрещено предписаниями ЦБ РФ. Такой кредит, как и передачу кипрской компанией актива в РФ в залог, должна утвердить правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, чего не было сделано. ОТП-банк одобрил «Джамилько» финансирование до начала военного конфликта, повлекшего изменения в законодательстве, но кредитное соглашение считается действующим после регистрации договора о залоге. Поэтому у ритейлера один выход — получить разрешение в правкомиссии, считает Кира Винокурова. По ее прогнозам, ситуация с «Джамилько» может оказаться не единственной и «скоро возможна череда аналогичных судебных разбирательств».

По словам источника “Ъ”, знакомого с работой правкомиссии, сейчас там аккумулировано «несколько десятков тысяч запросов» на сделки от нерезидентов из недружественных стран, но в месяц выдается около десяти разрешений преимущественно для заявителей из стратегических секторов. Поэтому, полагает он, обращения компаний из других сегментов рассматриваются не в приоритетном порядке, что увеличивает для них сроки согласования сделок минимум до полугода.

Халиль Аминов