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Коммерсантъ FM
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В Запорожской области по поручению президента усилят меры безопасности

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что по поручению президента Владимира Путина в его регионе будут усилены меры безопасности. Это коснется борьбы с незаконным оборотом оружия, «антитеррором и нейтрализации диверсантов».

«Для обеспечения безопасности жителей Запорожской области уже приняты важные решения на государственном уровне. По поручению президента Российской Федерации будут усилены меры безопасности, в том числе по перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, по антитеррору и нейтрализации диверсантов на территории новых регионов»,— написал господин Балицкий в Telegram.

Кроме того, по словам Евгения Балицкого, в ближайшее время в регионе примут дополнительные меры для охраны правопорядка и жизненно важных объектов региона.

5 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Украина завершила подготовку к наступлению в Запорожской области. По его словам, в регион стянуты резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Он заявил, что контрнаступление может начаться «в любой момент».

Подробнее о том, что происходит после начала российско-украинского военного конфликта, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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