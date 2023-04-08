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Коммерсантъ FM
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Чад выслал посла Германии за «несоблюдение дипломатической практики»

Правительство Чада потребовало от посла Германии Яна Кристиана Гордона Крике покинуть страну в течение 48 часов. Власти обосновали это «невежливым отношением» и «несоблюдением дипломатической практики». Детали не уточняются.

Источник AFP в посольстве сообщил, что дипломатам стало известно о решении из СМИ. Официальное уведомление в дипмиссию не приходило. Источник агентства в правительстве сообщил, что, по мнению властей Чада, господин Крике «слишком сильно вмешивался» в управление страной и делал противоречивые замечания. Утверждается, что посла неоднократно предупреждали о последствиях его действий.

Господин Крике возглавляет посольство в Чаде с июля 2021 года. До этого работал дипломатом в Нигере, Анголе и на Филиппинах. Посольство Германии ранее присоединилось к другим дипмиссиям Европы в заявление об обеспокоенности с затягиванием решения о возвращении к демократии.

Весной 2021 года в Чаде был убит Идрис Деби Итно, руководивший страной с 1991 года. Военные после этого распустили парламент и правительство и создали переходный военный совет. Его возглавил сын убитого генерал Махамат Идрис Деби. В октябре 2022 года он был провозглашен временным президентом Чада.

О правлении Идриса Деби Итно — в материале «Ъ» «Пастух, партизан, президент».

Леонид Уварчев

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