Правительство утвердило перечень животных, подлежащих маркировке и учету

Правительство утвердило правила осуществления учета животных, а также перечень видов животных, подлежащих маркированию, включая сроки проведения учета. Постановление вступает в силу с 1 марта 2024 года и действует до 1 марта 2030 года. Документ от 5 апреля опубликован на портале правовой информации сегодня, 7 апреля.

«Уникальный номер действителен в течение жизни животного, повторный учет индивидуально маркированного животного не допускается»,— в частности, говорится в правилах осуществления учета.

Индивидуальному или групповому маркированию и учету подлежат: крупный рогатый скот; лошади, ослы, мулы и лошаки; верблюды; пчелы; свиньи; овцы и козы; домашняя птица; олени; пушные звери; кролики; рыбы и иные объекты аквакультуры животного происхождения; служебные животные.

Мария Федотова