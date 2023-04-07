Румынские фермеры вышли на протест с требованием взять под контроль ввоз украинского зерна

Румынские фермеры вышли на акцию протеста в Бухаресте и других городах страны, а также на пунктах пересечения границы. Они начали блокировать улицы при помощи тракторов. Фермеры требуют, чтобы местные власти приняли меры и решили проблему с импортом зерновых с Украины, которые продаются по более низким ценам, чем румынские.

По информации Antena3, заблокировать таможню и порт Констанца угрожают более 10 тыс. румынских фермеров. Участники манифестаций также вышли к штаб-квартире Европейской комиссии в Бухаресте, далее они проследовали к зданию Министерства сельского хозяйства Румынии. На транспарантах, фотографию которых публикует телеканал, написано: «Мы уважали правила Евросоюза, но Евросоюз нас проигнорировал».

Фермеры обвиняют румынские власти в том, что на местных рынках украинское зерно нередко продается по ценам, которые на 70% ниже румынских. Из-за разрыва логистических цепочек значительное количество предназначенных для третьих стран украинских зерновых остались на центрально- и восточноевропейских рынках, где причинили значительные убытки местным фермерам.

«Транзит зерновых не отрегулирован, нет правил отслеживания продукции, которая поступает с Украины, с пунктом назначения в третьих странах»,— рассказала директор Ассоциации производителей кукурузы Румынии Алина Крецу.

Временный режим либерализации торговли Евросоюза с Украиной был утвержден в 2022 году, его действие рассчитано до июня 2023 года. В рамках договоренности были введены нулевые таможенные ставки на ряд товаров с Украины, приостановлено действие всех тарифных квот, также отменены антидемпинговые пошлины с продукции, поступающей с Украины. Новый таможенный режим вызвал тревогу не только у фермеров из Румынии, но и из других стран Евросоюза, в том числе Польши, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба конкуренции с инфляцией».

Милена Костерева