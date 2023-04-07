Республиканский ифтар в Татарстане пройдет 15 апреля в «Казань-Экспо»

В этом году республиканский ифтар в Татарстане состоится 15 апреля в выставочном зале «Казань-Экспо». Его планируют посетить 11 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании Flamax, которая выступает партнером мероприятия.

Желающие могут взять билеты на мероприятие в мечетях, мухтасибатах Татарстана и в здании Духовного управления мусульман республики. Билеты распространяют бесплатно.

Сам ифтар начнется в 18:49 с коллективной молитвы. Затем гости смогут пройти в зал для разговения. До начала процесса для них организуют культурно-развлекательную программу. В частности, зрителей ждут моноспектакль «Дервиш» в исполнении народного артиста Татарстана Раиля Садриева, видеопрограмма в 3D-графике, отражающая татарские и мусульманские традиции, халяль-маркет.

Меню ифтара будет состоять из плова, сухофруктов, фруктов, сладостей, выпечки и воды.

"Ъ-Казань"