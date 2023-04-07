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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» прогнозирует рост рынка музыкального стриминга на 10–15% к концу года

По итогам 2023 года рынок музыкального стриминга в России может вырасти, рассказала руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович. По ее оценке, рост составит около 10–15%, что позволит выйти на объем выше 2021 года.

Гендиректор агентства InterMedia Евгений Сафронов прогнозировал, что к концу года рынок вырастет в деньгах на 10–15%. По итогам 2022 года InterMedia оценивало объем российского рынка музыкального стриминга в 5–7 млрд руб.— год к году он упал, по оценкам агентства, на 30–50% (см. «Ъ» от 6 апреля). «По нашей оценке, снижение объема рынка подписчиков музыкальных стримингов в деньгах в 2022 году сильно меньше прогноза агентства»,— отметила госпожа Сагалович.

В «Яндекс Музыке» также добавили, что в марте 2023 года ежемесячная слушающая аудитория сервиса (MAU) выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом. На тенденцию повлиял запуск системы рекомендаций «Моя волна»: «Артисты стали быстрее расширять свою аудиторию, а слушатели открывать — новую музыку».

Spotify приостановил работу в России в апреле 2022 года. Apple перестала принимать платежи за подписку на Apple Music с российских карт в марте, в то же время YouTube отключил доступ к подписке YouTube Music.

Однако оплатить подписку на некоторые сервисы все еще можно. Пополнение счета Apple ID с баланса мобильного телефона работает у абонентов мобильных операторов «Билайн» и МТС, а на платформах «Озон», «Яндекс Маркет», Wildberries можно купить подарочные карты App Store или iTunes и с их помощью оплатить подписку на Apple Music. Есть также опция продолжать пользоваться YouTube Music, однако без возможности скачать треки.

Юлия Юрасова

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