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Выручка агрохолдинга «Степь» в 2022 году увеличилась на 46,4%

В 2022 году выручка агрохолдинга «Степь» составила 83,7 млрд руб., что на 46,4% превышает результат предыдущего года. Показатель OIBDA группы компаний достиг 14,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно аудированным финансовым результатам, выручка за 4 кв. 2022 года также увеличилась на 62,7% относительно аналогичного периода предыдущего года, составив 29,1 млрд руб.

В прошлом году агрохолдинг «Степь» собрал рекордный урожай сельскохозяйственных культур — 2 млн т. Это на 9,2% больше, чем в 2021 году. Группой компаний было реализовано 1,7 млн т зерновых, а объем продажи нишевых культур увеличился на 39%, составив 289 тыс. т.

В направлении молочного животноводства агрохолдинг «Степь» повысил валовый надой до 149 тыс. т (прирост 71% год к году). Хозяйства группы компаний занимают первое место среди российских сельхозтоваропроизводителей по уровню надоя на одну корову. Фуражное поголовье холдинга составляет 14,3 тыс. голов.

«Компания достигла рекордных производственных показателей в базовых сегментах – растениеводстве и молочном животноводстве, сохранила высокие темпы экспорта сельскохозяйственных культур, расширила географию и выстроила новые маршруты экспортных поставок»,— прокомментировал итоги прошлого года генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

Анастасия Назарова

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