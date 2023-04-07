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Коммерсантъ FM
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Малый драматический театр прокомментировал возвращение Козловского в Россию

Актер Данила Козловский продолжает работать в Малом драматическом театре и принимает участие в спектаклях. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе театра. Накануне портал Readovka сообщил, что Данила Козловский, осудивший военную операцию на Украине и уехавший в США, скоро вернется в Россию для участия в спектаклях в Москве и Санкт-Петербурге.

Данила Козловский (справа) в спектакле МДТ «Коварство и любовь» в 2018 году

Данила Козловский (справа) в спектакле МДТ «Коварство и любовь» в 2018 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Данила Козловский (справа) в спектакле МДТ «Коварство и любовь» в 2018 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Данила Козловский работает в театре с 2007 года и никуда не увольнялся. Он занят в спектаклях репертуара — "Вишневый сад", "Гамлет", "Коварство и любовь", в которых и играет»,— сообщили в театре.

Как сообщил «РИА Новости» брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский, запланированные в Москве и Санкт-Петербурге в апреле и мае спектакли с участием Данилы Козловского состоятся по расписанию.

В Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге Данила Козловский сыграет 20 апреля в «Гамлете» и 22 апреля в — в «Коварстве и любви». В МХТ имени Чехова Данила Козловский сыграет 16 апреля и 14 мая в спектакле «Поколение Маугли».

Анастасия Ларина

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