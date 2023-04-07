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Челябинск получил от УКВЗ еще 10 низкопольных трамваев

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») передал Челябинска партию из 10 полностью низкопольных трамваев. Они изготовлены в рамках контрактов, заключенных с министерством дорожного хозяйства и транспорта области в прошлом году, сообщает пресс-служба предприятия.

Односекционные трамвайные вагоны модели 71-628-01 были разработаны специально для Челябинска. Предусмотрен бесплатный Wi-Fi, возможность зарядить гаджет, широкие проходы в салоне, панорамные окна, повышенная плавность хода. Интеллектуальная система контроля следит за состоянием водителя. Имеется возможность соединения вагонов и управления с одного пульта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2022 году УКВЗ заключил два контракта с миндортрансом региона на поставку 74 вагонов для Челябинска до конца 2023 года на общую сумму 5,4 млрд руб. В прошлом году предприятие уже изготовило для регионального центра 30 трамваев модели 71-628-01. В 2021 году Челябинск получил от УКВЗ 30 полунизкопольных вагонов.

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