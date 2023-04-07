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Коммерсантъ FM
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4

В акватории Тихого океана 445 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 153 км от Северо-Курильска зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Толчки ощутили жители Северо-Курильска. Очаг землетрясение залегал на глубине 94,3 км. Позднее произошло одно землетрясение магнитудой 4 в 136 километрах от Северо-Курильска. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

3 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9, а также серия афтершоков магнитудой 4,6, 4, 3,7, 3,6 и 4,1 в акватории Тихого океана. В Петропавловске-Камчатском получили повреждения некоторые здания.

Анастасия Ларина

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