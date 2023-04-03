В результате землетрясения на Камчатке никто не пострадал

В результате землетрясение магнитудой 6,9 в Камчатском крае пострадавших и разрушенных зданий нет, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, многие строения получили повреждения — в некоторых пошли трещины, где-то обвалилась штукатурка или упали плиты со стен.

Губернатор рассказал, что в Петропавловске, Елизовском районе и Вилючинске оперативные группы обследуют здания. Из-за землетрясения на Мутновской ГеоЭс-1 отключился второй турбогенератор №2, и несколько микрорайонов Петропавловска остались без электричества, но его подачу уже восстановили, уточнил господин Солодов.

По данным Геофизической службы, на Камчатке также произошла серия афтершоков. Магнитуда этих подземных толчков составила 4,6, 4, 3,7, 3,6 и 4,1. Все они были зафиксированы в акватории Тихого океана.

Землетрясение на юге Камчатского края было зафиксировано сегодня, 3 апреля. Корреспондент «Ъ» сообщал, что в Петропавловске-Камчатском получили повреждения некоторые здания, в частности, ряд офисных центров и педагогический колледж. По данным сейсмостанции «Петропавловск», эпицентр находился в акватории Авачинского залива, угроза цунами не объявлялась.

Лаура Кеффер