ВОЗ ожидает нехватки 10 млн медиков к 2030 году

Во многих странах возникла нехватка медицинского персонала и работников по уходу за людьми с ограниченными возможностями, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, к 2030 году нехватка таких работников может достичь 10 млн человек.

Как пояснил господин Гебрейесус, многие медики уезжают в другие страны в поисках лучшей оплаты и условий работы. Он обратил внимание, что еще до пандемии коронавируса многие из них работали в небезопасных условиях, «с низкой оплатой труда и при отсутствии надлежащей подготовки», а во время пандемии половина работников этого сектора испытали эмоциональное выгорание.

По оценкам ВОЗ, наибольшая нехватка медиков грозит возникнуть в беднейших странах. Всемирная организация призвала все страны «защищать и инвестировать в своих работников в сфере медицины и ухода». ВОЗ также считает, что таким сотрудникам необходимо обеспечить «безопасные условия труда, достойную оплату, защиту трудовых прав, а также защиту от насилия и дискриминации», передает ТАСС.

Тедрос Аданом Гебрейесус в марте говорил, что ВОЗ уже в 2023 году сможет объявить о завершении пандемии COVID-19. По его мнению, мир находится в лучшем положении, «чем когда-либо во время пандемии».

Лаура Кеффер