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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке женщина, осквернившая памятник Герою СССР Зорге, оштрафована на 5 тыс. руб.

Во Владивостоке суд признал 39-летнюю местную жительницу виновной в вандализме (ч.1 ст. 214 УК РФ). Она осквернила памятник Герою СССР разведчику Рихарду Зорге. В качестве наказания ей назначен штраф в размере 5 тыс. руб.

«Следствием и судом установлено, что ранним утром 9 мая 2022 года осужденная, находясь на территории сквера имени Рихарда Зорге, расположенного недалеко от проспекта 100-летия Владивостока в городе Владивостоке, с целью причинения ущерба памятнику Герою Советского Союза Рихарду Зорге, имеющему историко-культурное значение, нанесла на постамент красящее вещество красного цвета», — сообщило следственное управление СКР по Приморью.

Прокуратура региона не согласна с решением суда, назвав его слишком мягким, и подала апелляцию. «В связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратура принесла на приговор апелляционное представление»,— информирует надзорное ведомство.

Как пояснили «Ъ» в прокуратуре, гособвинение в качестве наказания тоже запрашивало штраф, но в большем размере. Его точный размер в ведомстве оперативно назвать затруднились, объяснив, что гособвинитель по делу в настоящее время находится в другом процессе и связаться с ним пока невозможно.

Напомним, женщина, подозреваемая в осквернении памятника Рихарду Зорге, была задержана 15 мая 2022 года. Сначала она находилась под стражей в СИЗО, но в июле меру пресечения смягчили до домашнего ареста. Первоначально женщине вменялся вандализм, но позже статью переквалифицировали на «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» (ст. 243 УК РФ), она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Памятник Герою Советского Союза разведчику Рихарду Зорге был открыт во Владивостоке в ноябре 2019 года. «Рихард Зорге был тесно связан с Владивостоком, куда слал шифровки из Японии. Эти донесения позволили сделать вывод о том, что японцы не вступят в войну с СССР, и войска Красной Армии, находящиеся на Дальнем Востоке, были отправлены на помощь фронту под Москву»,— сообщала пресс-служба мэрии столицы Приморья.

Алексей Чернышев, Владивосток

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