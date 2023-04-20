Дивидендный допинг

Основной российский фондовый индекс вернулся к значениям годовой давности. В апреле индекс Мосбиржи закрепился выше 2500 пунктов, прибавив с начала весны почти 20%. «Бычьей» динамике рынка способствовали заявления крупных компаний о выплате дивидендов, восстановление цен на нефть и ослабление рубля. По мнению аналитиков, в ближайшее полугодие индекс может вернуться в диапазон 2600–2800 пунктов при условии, что не произойдет ухудшения геополитического фона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Оптимизм царит на российском фондовом рынке третий месяц подряд. 4 апреля индекс Московской биржи впервые за год поднялся выше 2500 пунктов. 11 апреля он достигал 2577 пунктов — максимума с 11 апреля 2022 года. Удержаться на достигнутом уровне не удалось, и по итогам дня он откатился до 2533,7 пункта. С середины февраля рублевый индекс вырос на 17,6%, причем только с начала весны рост составил более 12%. В последний раз он поднимался так высоко в третьем квартале минувшего года, тогда на фоне решения «Газпрома» заплатить дивиденды фондовый индикатор вырос почти на 19%, до 2450 пунктов.

В этом году рублевый индекс удерживает лидирующие позиции по темпам роста среди индексов развитых и развивающихся стран. По данным Investing, ведущие американские индексы поднялись с начала весны только на 3–5,5%, азиатские — на 1–4%, европейские — на 1,5–2%. Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров считает более корректным индикатором для сравнения с другими рынками долларовый индекс РТС. С начала весны он вырос только на 2,8%, давление на него оказывает рост курса доллара США в России.

Иксы «Евроклира» По итогам первого квартала 2023 года российский рынок вырос на 14,08%. Это максимальный рост за последние восемь лет. Восьмилетний рекорд и статистика подтверждают успешное продолжение восстановления с минимумов, установленных в сентябре 2022 года. Кроме низкой базы закрытия года дополнительным подогревом для рынка стало ослабление национальной валюты и ожидание новой ликвидности от выплаты дивидендов Сбербанка. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин

Фото: Предоставлено УК «Ингосстрах-Инвестиции» Руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин

Фото: Предоставлено УК «Ингосстрах-Инвестиции» Последние геополитические события позволили российским инвесторам самостоятельно определять справедливую цену активов, а эффект FOMO (fear of missing out) заставит инвесторов вытащить деньги из защитных активов и поучаствовать в получении упущенной выгоды. Сломанные мосты между Западом и локальным рынком привели к обособленности российского рынка от внешних шоков и проблем. Ожидаемая мировая рецессия слабо повлияет на динамику российских активов, а определяющим фактором оценки стоимости станет дальнейшее снижение геополитической напряженности. Несмотря на то что мировые рынки были во власти пузыря активов в ходе высокого предложения ликвидности после мирового финансового кризиса 2009 года и борьбы с пандемией COVID-19 2020 года, российский рынок подъем воздушного шарика обошел стороной. В момент дорогой нефти и высокой инфляции мы должны были стать главными бенефициарами, что, собственно, и случилось с мировым энергетическим сектором в 2022 году. К нашему большому сожалению, восходящая звезда российского рынка была торпедирована геополитической нестабильностью. Но то, что нас не убивает, делает нас только сильнее, а фундаментальная привлекательность на дорогих энергоресурсах и высокой инфляции позволяет инвесторам рассчитывать на высокую доходность от вложений, включая рекордные дивиденды. Определяющим фактором для выплаты дивидендов нефтегазовым сектором выступают цены на нефть в рублях, которые пробивают исторические максимумы, если убрать прошлогодний весенний спайк. Мы ожидаем высоких дивидендных выплат от компаний внутреннего спроса, скопивших существенную подушку денежных средств на своих балансах, а также нефтегазового сектора, который после рекордов 2022 года сможет порадовать инвесторов в первом полугодии этого года. Фундаментальный потенциал российского фондового рынка остается высоким, а возврат к докризисным уровням предполагает доходность, превышающую трехзначные значения. Существенный прирост капитала на вложенные инвестиции обеспечит долгосрочный взгляд на портфель, а не погоня за локальным ростом или снижением. Любимое выражение всех кризисов — время инвестиционных возможностей — не осталось забытым. Тревожным фактором для рынка может выступать ряд IPO и локальный перегрев котировок, но первый фактор скорее расширяет инвестиционные горизонты для инвесторов, а второй нивелируется, если рынок находится в восходящей «бычьей» фазе и учел все негативное в ценах. Не вызывает восторга попытка отчаянных инвесторов заработать на втором эшелоне, что говорит о близком перегреве локальных котировок. Фундаментальным ростом подкреплены движения только в единичных компаниях угольного («Мечел») и транспортного сектора (ДВМП, «Глобалтранс»). После публикации операционных результатов «Мечел» сильно недооценен в соответствии со своими мультипликаторами, а ДВМП предъявило иск к бывшему акционеру компании. Наблюдаемый в этом году активный всплеск в эмитентах третьего эшелона в большей степени вызван весенним обострением гормонов и горячим спекулятивным капиталом после высокой, обжигающей ладони, прибыли начала года. Слабая ликвидность и высокая волатильность акций третьего эшелона может негативно сказаться на приросте капитала при слабо рациональном выборе инструментов для инвестиций. Отчет Центрального банка показал существенный прирост брокерских счетов за год (+36% г/г), что говорит о высокой заинтересованности инвесторов в размещении свободного капитала в отсутствие высокодоходных альтернатив, кроме арбитражных возможностей покупки российских активов, учитываемых в зарубежных депозитариях. Мы оцениваем, что возврат на единицу риска от вложений в акции двойного листинга из «Евроклира» сильно превысит доходность от обыкновенного удержания портфеля акций на обозримом горизонте. Горизонт для реализации арбитража инвестиционных возможностей акций из европейских депозитариев ограничен, но не исчерпан до тех пор, пока токсичность российских активов вызывает сильное раздражение у зарубежных холдеров. Санкции привели к потере управления собственниками российского бизнеса, структура владения которых организована через зарубежные материнские или холдинговые компании. РСПП предложил принудительно перевести акции и расписки компаний с основным бизнесом в РФ в целях недопущения банкротства крупных организаций, подконтрольных иностранным компаниям. Принудительный перевод коснется компаний не менее чем с 25-процентным холдинговым владением и экономически значимых организаций. Значимость определится количеством сотрудников (свыше 4 тыс.), объемом выручки (свыше 75 млрд руб.) и поступлениями в бюджеты за последний год (не менее 10 млрд руб.). Если компания не попадает под вышеуказанные критерии, то акции компании подлежат принудительному переводу, если об этом попросят собственники. Предложенный РСПП проект предполагает создание экономически значимой организации (ЭЗО), на которую переводятся все иностранные активы. ЭЗО становится заменой холдинговой компании, а ее акционеры получают акции, обращаемые на Московской бирже, взамен списания бумаг иностранной компании. Под указанную процедуру попадут компании «Евраза», ЦИАН, «Эталон групп», «Русагро», Globaltrans, Petropavlovsk, Qiwi, Tinkoff, Softline, Veon, VK Company Limited, X5 Group, O’Key, Ozon, «Мать и дитя», Global Ports, «Яндекса». Инвесторы могут рассчитывать на приобретение данных компаний с существенным дисконтом к рынку, что обеспечит им трехзначные доходности на обозримом горизонте с учетом дисконта и восстановления рынка после стабилизации мировой и геополитической обстановки. Единственная проблема для подобного класса инвестиций — минимальный чек входа достаточно высок, в связи с этим мы собираем пулы из небольших инвесторов для приобретения акций двойного листинга и депозитарных расписок, учитываемых в иностранных депозитариях, соблюдая законодательство дружественности приобретения. Александр Дорожкин, руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции»

В целом оптимизм инвесторов на российском рынке, как и летом минувшего года, связан в первую очередь с планами ряда компаний о выплате дивидендов. В марте были объявлены рекомендации по квартальным дивидендам «Фосагро», полугодовым дивидендам НОВАТЭКа и банка «Приморье», годовым дивидендам Сбербанка, Московской биржи, «Интер РАО», банка «Санкт-Петербург», «Группы Позитив», «Белуги» и т. д. Однако для рынка наиболее важными стали решения советов директоров Сбербанка и «Фосагро», рекомендовавшие акционерам рекордные выплаты за всю историю компаний в размере 565 млрд руб. и 60,2 млрд руб. соответственно. «Ожидание высоких дивидендов со стороны компаний с государственным участием могло дать дополнительный импульс рынку. Кроме того, на фоне публикации отчетов повышается уровень прозрачности, что позволяет инвесторам более взвешенно оценивать перспективы бумаг российских компаний, хотя ожидания оправдываются не всегда»,— отмечает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов.

Подъему индекса способствует и повышение цен на нефть после решения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу сырья. По данным Investing.com, 11 апреля цена североморской нефти на спот-рынке достигала $85,8 за баррель, что почти на 20% выше пятнадцатимесячного минимума, установленного 20 марта. Восстановление нефтяных котировок произошло после заявления ОПЕК+ о планах сократить нефтедобычу с мая по конец текущего года на 1,15 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже оговоренным 2 млн баррелей. С учетом того что Россия продлила до конца года действующее с марта добровольное понижение добычи на 500 тыс. б/с, мировой рынок нефти с мая будет недополучать еще 1,65 млн б/с. Эффект растущих цен на нефть для отечественного фондового рынка усиливался слабостью курса рубля, что повышает доходность экспортно ориентированных компаний. На торгах Московской биржи в апреле курс доллара достигал годового максимума в 82 руб./$.

Еще одним внутренним фактором роста стало повышение прозрачности рынка после возобновления компаниями публикации отчетности. Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых обращает внимание на хорошие результаты Сбербанка и «Аэрофлота» — флагманов своих отраслей, ориентированных на внутренний рынок и попавших под санкции. По итогам первого квартала госбанк показал чистую прибыль более чем 350 млрд руб. «Аэрофлот» отчитался о росте пассажиропотока в феврале на 6,3% (г/г) при высокой занятости кресел (87,4%). «На фоне публикации отчетов повышается уровень прозрачности, что позволяет инвесторам более взвешенно оценивать перспективы бумаг российских компаний, хотя ожидания оправдываются не всегда»,— отмечает Михаил Беспалов.

Участники рынка рассчитывают на продолжение подъема, правда, темпами более низкими, чем в последние месяцы. По мнению Натальи Малых, рынок может продолжить рост по инерции, на фоне сезона годовых отчетов и покупок под дивиденды. «С фундаментальной точки зрения на дальнейший рост российского фондового рынка будет влиять динамика доходов бизнеса, которые в свою очередь зависят в значительной мере от цен на сырьевые товары, курса рубля, налогового бремени, и, соответственно, величина дивидендов»,— отмечает портфельный управляющий УК «Тринфико» Юрий Гроссман. По его мнению, на горизонте полугода индекс Московской биржи может войти в диапазон 2600–2800 пунктов при условии, что замедление экономики США и Европы не перерастет в глобальную рецессию.

Более сильному подъему может помешать ухудшение геополитического фона, которое способно вызвать сильную коррекцию по примеру сентября 2022 года. Константин Асатуров отмечает как геополитические угрозы, так и рост налогового бремени на бизнес и ухудшение макроэкономической ситуации в целом. Последнее будет зависеть в том числе от степени сокращения дисконта Urals к Brent и от возможностей Минфина закрыть дефицит бюджета другими средствами. «Мы сохраняем осторожный оптимизм по индексу Московской биржи, но полагаем, что его рост в ближайшее время если и произойдет, то, вероятно, благодаря еще большему ослаблению рубля. Правда, не исключаем позитив у отдельных историй на рынке: в частности, любые новости по возможным дивидендам или какой-либо прогресс по редомициляции очень позитивно встречаются инвесторами»,— отмечает он.

Василий Синяев