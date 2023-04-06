Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Россиянка Анна Калинская обыграла белоруску Викторию Азаренко в третьем круге теннисного турнира в Чарльстоне (США). Матч продлился 1 ч 59 мин и закончился со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу россиянки.

В четвертьфинале 24-летняя Калинская сыграет с победительницей матча между американкой Кэролайн Доулхайд и спортсменкой из Туниса Онс Жабер.

Калинская занимает 70-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В предыдущем матче она обыграла украинку Ангелину Калинину. Charleston Open — турнир в категории WTA 500, его призовой фонд составляет $780 тыс.

Лаура Кеффер