Украинская теннисистка Калинина не пожала руку россиянке Калинской после матча

Российская теннисистка Анна Калинская победила украинку Ангелину Калинину в матче первого круга Charleston Open. Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:4. После матча россиянка подошла к сетке для традиционного рукопожатия, но украинка пошла к своему креслу, передает «РИА Новости».

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Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Анна Калинская

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Калинская после матча пожала руку судье и пошла к своему креслу. Это не первый подобный инцидент между российскими и украинскими теннисистками. Так, Марта Костюк из Украины отказывалась от рукопожатий с Варварой Грачевой и Анастасией Потаповой из РФ.

24-летняя Анна Калинская занимает 70 место в рейтинге WTA. У нее нет побед на турнирах под эгидой теннисной ассоциации. 26-летняя Калинина находится на 30-й строчке рейтинга теннисисток. У нее также нет титулов WTA.

Charleston Open (Credit One Charleston Open) — турнир в категории WTA 500, проводится в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США). Призовой фонд составляет $780 тыс.

Леонид Уварчев