«Путь от молотка до кувалды»

Депутаты петербургской парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СР ЗП) в прошедшую среду заявили о выходе из партии. «Ъ-СПб» поговорил с лидерами оставшихся фракций, чтобы понять, как будет строиться работа с экс-справороссами и скажется ли партийный скандал на работе городского парламента.

Глава парламентской фракции КПРФ Роман Кононенко считает, что юридически фракция СР ЗП никуда не делась, депутаты продолжат работу, но теперь будут действовать от своего лица, не оглядываясь на линию партии. «Очень сложно анализировать и предсказывать, что это значит для парламента. Они вышли из партии, но они обязаны оставаться в этой фракции. Поэтому она будет существовать и работать. Даже переименовать ее они не могут, это требование закона. Поэтому такой субъект, как фракция СР ЗП, будет оставаться в парламенте до окончания созыва. Фракция КПРФ будет взаимодействовать с этой фракцией так же, как и с остальными»,— рассказал господин Кононенко.

Лидер фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов говорит, что после заявления коллег его партия с удовольствием бы приняла членов фракции СР ЗП в свои ряды. С коллегами-эсерами у его фракции всегда были приятные рабочие отношения. «Мы, по сути, единственный парламент в стране, где представлены все шесть партий, за которые голосуют избиратели. У нас появился плюрализм. Если в предыдущем созыве отчасти был политический монолит правящей партии, то в этом созыве избиратели видели вице-спикером Шишкину, у которой есть такой демократический настрой. Они (фракция) всегда поддерживали наши инициативы, а мы поддерживали их. Я не могу предположить, как будет дальше строиться работа, но партия "Новые люди" и я как руководитель фракции, конечно, будем с ними взаимодействовать. И даже с удовольствием видели бы в своей партии»,— пояснил господин Павлов.

Глава фракции от партии «Единая Россия» Павел Крупник также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. По его мнению, внутрипартийная ситуация в СР ЗП никак не скажется на работе петербургского парламента. «Мы будем продолжать сотрудничество с нашими коллегами-депутатами, статус ведь у них сохраняется. Они вправе были выйти из партии. Ситуация, конечно, парадоксальная: фракция СР ЗП существует, но членов партии там нет. Но с каждым депутатом у нас абсолютно нормальные рабочие отношения, все профессионалы. Мы все так же будем по-разному подходить к решению тех или иных городских вопросов. Не всегда у нас сходятся мнения, но, безусловно, их мнение профессионально. А в спорах рождается истина. Работать с этими депутатами мы не прекратим и поддерживать отношения, естественно, будем»,— отметил господин Крупник.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин сообщил «Ъ-СПб», что, с одной стороны, политический демарш фракции эсеров — это серьезная неожиданность, с другой — к этому были определенные предпосылки. «Нам говорят, что вроде партийной жизни публичной не существует, а по факту она есть. Есть люди с разными мнениями, принципиальной позицией. Есть депутаты, которые готовы что-то отстаивать, они понимают, что могут голоса потерять или еще что-то, рискуют своей репутацией. И мы будем продолжать с ними работать. Всегда нужно уметь понять другую сторону. Депутатская работа — это ведь не только исключительно политические истории, это ведь и хозяйственная работа, много точек соприкосновения и хороших, правильных предложений для улучшения жизни горожан. Политика в городе есть, и она живая»,— говорит он.

Заместитель председателя фракции «Яблоко» Борис Вишневский считает, что у коллег просто не осталось выбора из-за политики лидера фракции Сергея Миронова. «Мы прекрасно понимаем, что то, во что превратилась партия СР ЗП, уже приличными словами назвать невозможно. Пройден большой политический путь — от идеологического молотка до кувалды. Сперва Прилепин, потом Пригожин, и понятно, что ни Шишкина, ни ее коллеги с этим уже ничего общего иметь не хотят. Но я не думаю, что что-то изменится в нашем взаимодействии. Это, безусловно, скандал. Главный виновник этого скандала — Сергей Миронов, который кинулся в политические объятия Евгения Пригожина и всячески стал демонстрировать свою близость к нему»,— поясняет господин Вишневский.

«У депутатов теперь развязаны руки, потому что если сказал "А", то говори и "Б". Они более не связаны партийной дисциплиной и могут не оглядываться на то, что там говорит партийное руководство, и совершенно четко и смело могут высказывать свои мысли,— считает доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.— Поэтому мы увидим, как ЗакС оживет. Появились пять независимых депутатов, которые понимают, что они сделали это политическое самоубийство. Им могут начать перекрывать кислород. Но зато они теперь вольны и свободны в своих высказываниях, комментариях и действиях. А заявление лидера партии о том, что надо лишить их мандатов, ни в какие рамки не лезет. Потому что не Миронов дал им депутатство и не партия. Это они работали на партию, и благодаря им, конкретным людям, партия смогла получить свои голоса». Эксперт уверен, что для Сергея Миронова это очень болезненный момент, так как именно в Петербурге эта партия зародилась.

Политолог и политтехнолог Петр Быстров также уверен, что действия депутатов стали реакцией на действия самого Миронова. «В Петербурге партия во многом была ориентирована на либеральную интеллигенцию, на креативный класс. А с учетом того, что Миронов партию переориентировал и она теперь стала ультрапатриотической и национал-социалистической, теперь перспективы этой партии в Петербурге невелики. Действия депутатов говорят о том, что Сергей Миронов потерял контроль над значительной частью партийного актива и фактически становится политическим одиночкой с крайне сомнительным будущим и перспективами»,— высказывается господин Быстров.

Екатерина Рязанова