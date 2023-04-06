Турпоход с Камы

Структуры федерального минэка пополнил очередной пермяк — в фонде «Центр стратегических разработок» трудоустроился бывший вице-премьер правительства Прикамья Антон Клепиков. Он занял пост вице-президента, и будет курировать вопросы федеральной стратегии развития туризма. Эксперт отмечает, что Пермский край уже давно является кузницей кадров для федеральных структур.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», бывший вице-премьер правительства Прикамья Антон Клепиков трудоустроился в столичный фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Одним из учредителей этой структуры является министерство экономического развития РФ.

Сам господин Клепиков подтвердил «Ъ-Прикамье», что приступил к работе в ЦСР на должности вице-президента фонда и занимается вопросами федеральной стратегии развития туризма. «Занимаюсь координацией процесса стратегирования туристической отрасли. В рамках этого процесса создана модель управления отраслью, действуют девять рабочих групп, проводится ряд стратегических сессий под руководством вице-премьера федерального правительства Дмитрия Чернышенко и министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Задача — обновить содержание нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“, актуализировать показатели»,— поделился Антон Клепиков. Он добавил, что, кроме общей координации, он также входит в несколько рабочих групп. «Ситуация в отрасли изменилась, она не хуже и не лучше, она просто другая. И наша задача сейчас правильно определить направления развития отрасли, просчитать показатели, выбрать направления государственной поддержки и, главное, сделать туристические продукты доступными для всех россиян, желающих путешествовать»,— отметил вице-президент ЦСР.

Антон Клепиков работал заместителем председателя правительства Пермского края с 2018 по 2020 год. Чиновник курировал вопросы спорта, туризма, образования и науки, культуры, молодежной политики. Губернатором Пермского края в то время являлся Максим Решетников. После смены главы региона господин Клепиков возглавлял проектный офис по подготовке к 300-летию Перми (покинул должность в сентябре 2022-го) и футбольный клуб «Звезда» (ушел с поста директора в ноябре 2022-го).

ЦСР — некоммерческая организация, занимающаяся разработкой и реализацией стратегии долгосрочного развития экономики РФ. Фонд основан в декабре 1999 года. С 2018-го в состав учредителей центра входит минэкономразвития РФ. Председателем совета ЦСР является экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, возглавляющий министерство экономического развития РФ с января 2020 года. Пост президента фонда занимает Владислав Онищенко.

Отметим, что Антон Клепиков — не первый чиновник краевого правительства, работающий в ЦСР. В прошлом году бывший первый вице-премьер правительства Прикамья, курировавший вопросы строительства и инфраструктуры, Михаил Сюткин был назначен первым вице-президентом ЦСР. Как указано на сайте организации, господин Сюткин в фонде «курирует темы регионального и территориального развития».

Политтехнолог Олег Борисенко отмечает, что «Пермский край уже давно является кузницей кадров для федеральных структур». «Это началось еще при Юрии Трутневе, экс-губернаторе Пермской области, вице-премьере РФ. Люди, которые работали с ним в Перми, вслед за ним ушли на повышение и оказались востребованы на федеральном уровне. Любой руководитель подбирает людей в команду исходя из опыта работы с ними, тех, кого знает, кому доверяет. Вероятно, у Максима Решетникова остается некий кадровый резерв в регионе»,— поясняет эксперт.

Константин Кадочников