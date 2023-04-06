«Бессмысленно уповать на третью сторону»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал председателя КНР Си Цзиньпина образумить Россию. Таковы итоги визита в Китай главы Пятой республики. Макрон и Си заявили о недопустимости применения ядерного оружия в украинском конфликте. Китайский лидер обещал в обозримой перспективе поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пекин при этом категорически не намерен уступать в так называемом тайваньском вопросе. В Кремле заявили, что не видят иных выходов, кроме продолжения специальной военной операции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе скептически оценивает миссию Макрона.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Нынешний президент Франции слывет хорошим оратором и даже можно сказать больше — мастером слова. В ходе своего официального визита в Китай он полностью подтвердил это высокое звание. Чего-чего, а красивых фраз было сказано немало. В частности, глава Пятой республики попросил председателя Си Цзиньпина образумить Россию. В результате стороны призвали Москву и Киев начать мирные переговоры как можно скорее, а также заявили о недопустимости применения ядерного оружия.
Си Цзиньпин отметил, что урегулировать конфликт сейчас — дело явно непростое. И с ним можно смело согласиться. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая тоже находилась в Китае, призывала руководство Поднебесной не помогать России и не позволять ей обходить санкции. Лидер КНР обещал поговорить с Владимиром Зеленским, когда возникнут соответствующие предпосылки. Кажется, что произойдет это явно не сегодня.
Дмитрий Песков, комментируя вояж президента Франции и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отметил высокий потенциал Китая как посредника. Однако ситуация на Украине сложная, поэтому в Кремле не видят иного выхода, кроме продолжения специальной военной операции. Может ли Китай остановить боевые действия? Нет, не может. Прекратит ли он партнерские отношения с Россией? Нет, не прекратит. Какие-то санкции позволит обойти, какие-то нет.
Но центральная власть в Пекине не всегда способна контролировать происходящее на так называемом низовом уровне. Китаю нужны западные технологии, дальнейшее снятие торговых барьеров, поставки современной техники. И он хочет договориться об этом с Европой в обход Америки. Если будут в этой части подвижки, тогда китайские контролеры, так и быть, внимательнее будут следить, чтобы санкционные режимы соблюдались. А если нет, то все останется как есть. Вряд ли Париж и Брюссель смогут что-то конкретное пообещать.
Да и председатель Си не может ударить кулаком по столу так, чтобы немедленно наступил мир. В целом бессмысленно уповать на третью сторону. Нельзя требовать от Запада образумить Киев, равно как и заставлять Китай образумить Москву. Более того, заработать себе политические очки, добыть лавры спасителя мира — это, конечно, заманчиво, но осуществить трудно даже для глав таких уважаемых стран, как Франция и Китай.
Россия и Украина — они и только они могут решить своим двусторонние проблемы. Военный сценарий на сегодня себя явно не исчерпал. Приходится, к великому сожалению, вновь повторять этот тезис. Когда в этой части что-то изменится, тогда и посредники пригодятся.
А пока все остается как есть. Другое дело, что без помощи союзников и надежных партнеров придется сложнее. Это также нужно признать. У Киева их вон сколько. А у нас? Сложно однозначно ответить. Но и личный интерес имеется у многих. И, собственно, Запад как раз работает над тем, чтобы разрушить все эти цепочки. Это есть новая разновидность санкционной политики.
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