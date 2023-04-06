«Бессмысленно уповать на третью сторону»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал председателя КНР Си Цзиньпина образумить Россию. Таковы итоги визита в Китай главы Пятой республики. Макрон и Си заявили о недопустимости применения ядерного оружия в украинском конфликте. Китайский лидер обещал в обозримой перспективе поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пекин при этом категорически не намерен уступать в так называемом тайваньском вопросе. В Кремле заявили, что не видят иных выходов, кроме продолжения специальной военной операции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе скептически оценивает миссию Макрона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Нынешний президент Франции слывет хорошим оратором и даже можно сказать больше — мастером слова. В ходе своего официального визита в Китай он полностью подтвердил это высокое звание. Чего-чего, а красивых фраз было сказано немало. В частности, глава Пятой республики попросил председателя Си Цзиньпина образумить Россию. В результате стороны призвали Москву и Киев начать мирные переговоры как можно скорее, а также заявили о недопустимости применения ядерного оружия.

Си Цзиньпин отметил, что урегулировать конфликт сейчас — дело явно непростое. И с ним можно смело согласиться. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая тоже находилась в Китае, призывала руководство Поднебесной не помогать России и не позволять ей обходить санкции. Лидер КНР обещал поговорить с Владимиром Зеленским, когда возникнут соответствующие предпосылки. Кажется, что произойдет это явно не сегодня.

Дмитрий Песков, комментируя вояж президента Франции и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отметил высокий потенциал Китая как посредника. Однако ситуация на Украине сложная, поэтому в Кремле не видят иного выхода, кроме продолжения специальной военной операции. Может ли Китай остановить боевые действия? Нет, не может. Прекратит ли он партнерские отношения с Россией? Нет, не прекратит. Какие-то санкции позволит обойти, какие-то нет.

Но центральная власть в Пекине не всегда способна контролировать происходящее на так называемом низовом уровне. Китаю нужны западные технологии, дальнейшее снятие торговых барьеров, поставки современной техники. И он хочет договориться об этом с Европой в обход Америки. Если будут в этой части подвижки, тогда китайские контролеры, так и быть, внимательнее будут следить, чтобы санкционные режимы соблюдались. А если нет, то все останется как есть. Вряд ли Париж и Брюссель смогут что-то конкретное пообещать.

Да и председатель Си не может ударить кулаком по столу так, чтобы немедленно наступил мир. В целом бессмысленно уповать на третью сторону. Нельзя требовать от Запада образумить Киев, равно как и заставлять Китай образумить Москву. Более того, заработать себе политические очки, добыть лавры спасителя мира — это, конечно, заманчиво, но осуществить трудно даже для глав таких уважаемых стран, как Франция и Китай.

Россия и Украина — они и только они могут решить своим двусторонние проблемы. Военный сценарий на сегодня себя явно не исчерпал. Приходится, к великому сожалению, вновь повторять этот тезис. Когда в этой части что-то изменится, тогда и посредники пригодятся.

А пока все остается как есть. Другое дело, что без помощи союзников и надежных партнеров придется сложнее. Это также нужно признать. У Киева их вон сколько. А у нас? Сложно однозначно ответить. Но и личный интерес имеется у многих. И, собственно, Запад как раз работает над тем, чтобы разрушить все эти цепочки. Это есть новая разновидность санкционной политики.

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