Россияне в два раза чаще обращаются к внесудебному банкротству

Число внесудебных банкротств граждан выросло почти вдвое, свидетельствуют данные Федресурса по итогам первого квартала 2023 года. Так, за этот период возбуждено 2510 процедур «внесудебки», что на 95,9% больше, чем в январе—марте 2022 года. При этом количество ошибок граждан при обращении в МФЦ за внесудебным банкротством уменьшается — доля возвращенных заявлений снизилась с 45% в первом квартале 2022-го до 31% в аналогичном периоде текущего года.

Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020-го по март 2023-го было начато 16 075 процедур с общей суммой долга граждан в размере 5,55 млрд руб. К 31 марта завершены 10 942 процедуры «внесудебки», по итогам которых списано 3,82 млрд руб. долгов.

К судебной процедуре банкротства россияне тоже выказывают большой интерес. Количество граждан-банкротов в первом квартале 2023 года увеличилось на 40,3% к аналогичному периоду 2022-го, составив 76 тыс. человек (в прошлом году рост был на 33,6%). С октября 2015 года, за все время существования процедуры потребительского банкротства, несостоятельными были признаны уже 829 тыс. граждан.

Если число банкротств граждан продолжает расти, то количество признанных несостоятельными юрлиц снизилось на 46,2% (до 1268 шт.) в первом квартале 2023-го по отношению к такому же периоду 2022-го. Однако число процедур наблюдения в отношении организаций осталось почти тем же — 1807 в январе—марте 2023-го против 1824 в аналогичном периоде 2022-го. Руководитель Федресурса Алексей Юхнин объясняет снижение числа корпоративных банкротств «отложенным эффектом полугодового моратория прошлого года», запрещавшим кредиторам банкротить своих должников: «С учетом того что количество наблюдений вернулось к уровню начала 2022 года, думаю, и число конкурсных производств скоро подтянется до значений того периода, 700–900 в месяц».

Анна Занина