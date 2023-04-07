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Граждане уходят от процесса

В Челябинской области число сообщений о внесудебном банкротстве выросло почти на 80%

В первом квартале 2023 года в Челябинской области число сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло почти на 80%, до 151. По этому показателю регион занял первое место в стране. Число южноуральцев, включая индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами в судебном порядке, выросло на 42,2%, до 2,25 тыс. Объявлений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и фермерских хозяйств стало меньше почти на 18%. Эксперты видят причину роста судебного и внесудебного банкротства граждан в том, что люди перестали бояться этих процедур, сказывается также сложная экономическая ситуация в стране.

Рост числа личных банкротств в регионе не прекращается с 2015 года

Рост числа личных банкротств в регионе не прекращается с 2015 года

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Рост числа личных банкротств в регионе не прекращается с 2015 года

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В Челябинской области многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали 151 сообщение о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан в январе–марте 2023 года. Это на 79,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Федресурс.

По количеству внесудебных процедур в первом квартале Челябинская область стала лидером среди регионов РФ. Следом идут Омская (139 процедур) и Свердловская (108) области, Краснодарский край (103), Оренбургская область (98), Санкт-Петербург (84) и Алтайский край (83).

Помимо этого, в январе–марте в Челябинской области выросло число сообщений о введении судами процедуры реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) — на 42,2%, до 2,25 тыс. В целом по России показатель увеличился на 40,3% и достиг 76 тыс. Число сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств в регионе, напротив, сократилось на 17,9%, до 32. По России в целом показатель снизился на 46,2% и достиг 1,37 тыс. единиц.

В Федресурсе отмечают, что в первом квартале в 96,7% случаев граждане самостоятельно инициировали свое банкротство (94,8% в том же периоде 2022-го). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,9% (была 3,8%), ФНС России — 0,5% (была 1,4%).

«Темпы роста банкротств граждан стабилизировались и в ближайшее время вряд ли ускорятся, поскольку эффект новизны процедуры уже себя исчерпал, а экономические факторы не столь изменчивы, чтобы повлиять на динамику. К примеру, реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году, по данным Росстата»,— комментирует руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Он добавляет, что среди граждан растет интерес к процедуре внесудебного банкротства, которая позволяет им бесплатно избавиться от долгов.

Юрист практики разрешения споров юридической фирмы Stonebridge Legal Борис Глушенков, связывает рост внесудебного банкротства с популяризацией этой процедуры. «Я полагаю, что в большей степени это связано с эффектом низкой базы и ростом популяризации этого института, который действительно позволяет помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Отмечу, что в делах о банкротстве физлиц скорость рассмотрения требований выше, чем в делах о банкротстве компаний»,— поясняет Борис Глушенков.

Юрист компании Intellect Вячеслав Бирклей отмечает, что с момента появления в 2015 году возможности банкротства физических лиц в Челябинской области год от года растет количество судебных и внесудебных банкротных процедур. «Если еще три года назад у людей было скептическое отношение к судебным и внесудебным процедурам банкротства, то сейчас многие успели пройти через них и поделиться со знакомыми положительным опытом. В целом люди перестали бояться банкротства, стало больше компаний по оказанию правовой помощи в рамках процедур банкротства. Кроме того, многие люди потеряли работу или часть заработка»,— говорит Вячеслав Бирклей.

Михаил Бычков

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