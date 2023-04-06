Названы новые акционеры Бердского электромеханического завода

Входящее в группу S7 ООО «Инжиниринг» получило 22,66% в уставном капитале АО «Бердский электромеханический завод» (БЭМЗ). Основным акционером (59,53%) стал Сергей Савченков, ранее занимавший руководящие должности в структурах группы.

По данным БЭМЗа, смена состава акционеров произошла 9 марта. Своих долей лишились Леонид Кириллов (19,17%), Владимир Калганов (19%), Светлана Пехотская (14,41%), Анатолий Михуля (7,98%), Виктор и Алексей Осины (7,86% и 6,76% соответственно).

На 12 мая назначено общее собрание акционеров БЭМЗа, на котором также планируется избрать новый состав совета директоров. Кандидатами для избрания утверждены несколько бывших и действующих топ-менеджеров группы S7, включая Сергея Савченкова и совладельца S7 Group Владислава Филева.

Господин Савченков с 1999 по 2009 годы возглавлял Управление ФСБ по Новосибирской области, после этого был вице-президентом по безопасности мостостроительной компании «Сибмост», руководил входящим в группу S7 ООО «Космические транспортные системы» (ранее ООО «С 7 космические транспортные системы»).

БЭМЗ – машиностроительное предприятие, созданное в Бердске Новосибирской области в 1959 году для развития ракетно-космической отрасли. Специализируется на производстве изделий точной механики и электромеханики. Приоритетными направлениями на заводе, по данным официального сайта предприятия, являются выпуск деталей и узлов для авиации и электромеханической продукции гражданского направления. В марте стало известно о смене собственников и руководства завода. Его возглавил бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко.

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Дарья Решетникова