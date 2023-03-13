Новосибирский экс-губернатор Василий Юрченко возглавил Бердский электромеханический завод

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, который до начала марта руководил новосибирской компанией группы «Металлсервис», избран генеральным директором АО «Бердский электромеханический завод». В должность он вступил 13 марта, сообщил “Ъ-Сибирь” сам господин Юрченко.

Решение об избрании нового гендиректора было принято советом директоров единогласно. Предыдущий руководитель компании Сергей Епифанцев занимал этот пост с июля 2017 года.

Как сообщал “Ъ-Сибирь”, 3 марта экс-губернатор оставил пост управляющего в компании «Металлсервис-Новосибирск» (входит ГК «Металлсервис»), которая осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли металлами и металлическими рудами. Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год, начал работать в одном из крупнейших металлотрейдеров России — холдинге «Металлсервис» – в 2018 году.

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Дарья Решетникова