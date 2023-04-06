Оборот Ozon в 2022 году вырос на 86%, до 832 млрд рублей

Маркетплейс Ozon по результатам четвертого квартала 2022 года увеличил общий объем оборота товаров (GMV) до 296 млрд руб., или на 67% относительно аналогичного периода 2021 года, следует из финансовой отчетности компании. За весь прошедший год GMV Ozon вырос на 86%, до 832,2 млрд руб. Компания продолжает быть убыточной.

Выручка компании за четвертый квартал прошлого года увеличилась на 41% год к году, до 93,6 млрд руб., а за весь 2022-й выросла на 55%, до 277 млрд руб. Компания сократила убыток до 11,2 млрд руб. с 20,8 млрд руб. в четвертом квартале 2021 года. Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные депозиты на 31 декабря 2022-го составили 90,5 млрд руб. ($1,3 млрд). По состоянию на 30 сентября показатель был на уровне $1,1 млрд.

С января по декабрь 2022-го Ozon удалось расширить и свою клиентскую базу. Количество активных покупателей в 2022 году выросло на 9,6 млн, до 35,2 млн человек, что почти на 10 млн больше, чем в конце 2021-го. Более чем в 2,5 раза увеличилось количество активных продавцов. На площадке зарегистрировались более 230 тыс. предпринимателей.

Милена Костерева