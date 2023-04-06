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Коммерсантъ FM
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«На самый разный вкус»

Дмитрий Буткевич — о выставках

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие столичные экспозиции стоит посетить.

Фото: Выставочные залы Москвы

Фото: Выставочные залы Москвы

Честно признаюсь, что сейчас, в преддверии очередного Дня космонавтики, большинство своего времени трачу на подготовку выставки, где я выступаю как куратор. В Галерее «Ростокино» объединения «Выставочные залы Москвы» уже 7 апреля откроется продолжение нашего с Лерой Галлай многочастного проекта об искусстве XXI века, посвященном космосу. На этот раз это будет персональная выставка чебоксарского автора Ивана Михайлова. Подробнее о проекте я расскажу позже, а пока просто оправдываюсь перед слушателями, отчего я не посещаю в последние дни чужие проекты.

Вот, например, выставка из разряда must see в Еврейском музее и центре толерантности. Сделали его кураторы Мария Гадас (моя давняя приятельница) и Ирина Дворецкая. Выставка — «На языке правил и исключений. Наука и искусство» — придуманная в партнерстве с Политехническим музеем. Экспозиция посвящена взаимовлиянию и взаимодействию науки и искусства. Любопытно, что это первый проект только что назначенного нового директора Политехнического музея Дмитрия Кожанова, хотя, конечно, он задумывался еще при старом директоре Елене Проничевой, которая перешла в Третьяковку.

Впрочем, не о музейных переходах речь. Проект грандиозный и состоит из шести разделов, посвященных астрономии, биологии, физике, оптике, географии, биомеханике, представляет шесть интерактивных объектов и более 100 произведений за последние 500 лет; от Позднего Возрождения — Альбрехта Дюрера и Рембрандта до контемпорари артистов: ::vtol::, Андрей Бартенев, Вячеслав Колейчук, Билл Виола. А еще есть Питер Брейгель и Кацусика Хокусай, Фернан Леже и Жоан Миро, Каземир Малевич и Павел Филонов.

Экспонаты из Политеха уникальные: телескоп XVIII века, солнечный микроскоп XIX века, единственный уцелевший до наших дней регистрир —прибор для записи сейсмических вертикальных колебаний.

А вот для разнообразия вам павильон «Цветоводство» на ВДНХ (эколого-просветительский центр). Тут две выставки. «Художественный металл в ландшафте» — экспозиция кузнечного искусства и художественного литья. И «Цветочный танец» — работы 90 лучших акварелистов России. На самый разный вкус, согласитесь!

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