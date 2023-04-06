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обновлено 10:11

В кинотеатре ТРЦ «Планета» начнут показывать театральные постановки

В кинотеатре «Синема Парк», расположенном в ТРЦ «Планета», начнут показывать записи театральных постановок и музыкальных концертов со всего мира. Как сообщают в пресс-службе торгово-развлекательного центра, транслировать театральные постановки и выступления будут уже в апреле.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

В этом месяце «Синема Парк», к примеру, запланировал показ оперы «Севильский цирюльник», балета «Лебединое озеро» и многого другого.

После ухода из РФ крупных голливудских студий в российских кинотеатрах значительно упали сборы. В 2022 году из-за падения трафика сеть «Киномакс» вынужденно закрыла в регионах 30 своих кинозалов и два кинотеатра. Летом некоторые пермские кинотеатры стали показывать голливудские новинки в рамках аренды зала или бесплатного предсеансового обслуживания. Также в июле два пермских кинотеатра объединенной киносети «Формула Кино / Синема Парк» — в ТРК «Семья» и «Кристалле» — провели прямую трансляцию матча между футбольными клубами «Зенит» и «Спартак» за Олимп-Суперкубок России.

В феврале «Синема Парк» закрыл в Перми два кинотеатра в «Кристалле» и «Колизее Синема», потому что не смог договориться об условиях аренды помещений.

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