Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 90 лет президенту Национальной медицинской палаты, детскому доктору мира Леониду Рошалю

Леонид Рошаль

Леонид Рошаль

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Леонид Рошаль

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный врач РФ, академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов:

— Дорогой Леонид Михайлович! Я Ваш почитатель и рад сердечно поздравить Вас с юбилеем от имени академического медицинского сообщества. Всей своей многоликой деятельностью Вы снискали огромное уважение и признательность врачебного (да и не только его) сообщества нашей страны. Ваше детище — Национальная медицинская палата — верно служит отечественному здравоохранению. Желаю Вам здоровья, удачи и терпения во благо нашей Родины, верным сыном которой Вы являетесь.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...