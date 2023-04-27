Сегодня исполняется 90 лет президенту Национальной медицинской палаты, детскому доктору мира Леониду Рошалю

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Леонид Рошаль

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный врач РФ, академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов:

— Дорогой Леонид Михайлович! Я Ваш почитатель и рад сердечно поздравить Вас с юбилеем от имени академического медицинского сообщества. Всей своей многоликой деятельностью Вы снискали огромное уважение и признательность врачебного (да и не только его) сообщества нашей страны. Ваше детище — Национальная медицинская палата — верно служит отечественному здравоохранению. Желаю Вам здоровья, удачи и терпения во благо нашей Родины, верным сыном которой Вы являетесь.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»