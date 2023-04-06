Производительность труда в России отстает от уровня США в 5 раз

Производительность труда в России в абсолютных значениях в 5 раз ниже, чем аналогичный показатель в США и в 3 раза ниже — чем в Германии. Об этом рассказал партнер «S+Консалтинг» Алексей Нестеренко на конференции «Промышленный переход: перестройка экономики», которую провел ИД «Коммерсантъ».

Согласно оценке «S+Консалтинг», производительность труда в России составляет около 30 тыс. долларов на человека в год, в Германии — 90 тыс. долларов, а в США — 150 тыс. долларов. «У нас один человек в один час производит в пять раз меньше валового продукта, чем в США»,— подчеркнул господин Нестеренко.

При этом темпы роста в РФ выше: в 2008-2021 годах российская производительность труда росла в среднем на 1,6% ежегодно, а в 2017-2019 годах — на 2,8%. В США средний показатель тогда же составлял 1,4% и 1,3% соответственно, в Германии – 0,2% и -0,1%. Правда, несмотря на опережающие темпы роста, разрыв с развитыми экономиками является непреодолимым. При сохранении темпов для достижения уровня Германии нам потребуется 50 лет, а США — 120 лет.

«Необходимо переходить на другую модель роста для достижения уровня развитых экономик в разумных пределах времени. Для целеполагания можно определить цель по росту в 10%, что позволит догнать США по производительности за 20 лет»,— говорится в исследовании «S+Консалтинг».

Возможный эффект от роста производительности труда при позитивном сценарии (2,8% в год) за 10 лет может достигнуть 102 трлн ВВП. При негативном (+0,1%) сценарии валовый продукт может упасть на 120 трлн.

Андрей Прах