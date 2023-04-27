«Мы не заметили, как достижения цивилизации обернулись против нас»

Развитие медицины и достижения цивилизации отучили человечество проявлять активную позицию относительно своего здоровья. Мартин Шаккум — о неочевидных, но губительных последствиях изменений, ведущих к сокращению жизни и ухудшению ее качества, а также о том, как это исправить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мартин Шаккум

Фото: Из личного архива Мартин Шаккум

Фото: Из личного архива

— Мартин Люцианович, ЗОЖ сегодня на волне популярности. При наличии доступа в интернет каждому доступна масса информации о том, как правильно питаться, заниматься спортом и т. д. Почему вы решили написать книгу о здоровье, о чем она?

— Рекомендаций и советов тысячи, и каждый день появляются все новые. Часто эта информация противоречива и основана на опыте отдельных людей, но то, что подошло им, едва ли подойдет всем. Невозможно дать советы на все случаи жизни: чтобы в каждом случае делать правильный выбор, нужна теоретическая основа, состоящая из правил и принципов поведения. В своей книге «Эволюционное несоответствие. Вся правда о том, почему болеет человечество в XXI веке» я детально объясняю, на чем базируется мой подход, и на основе этого читатель может сам разобраться в том, какой должна быть практика.

— Ваша теория — об эволюционном несоответствии, как и называется книга. В чем заключается это несоответствие?

— Эволюция — длительный и сложный процесс. На этом пути с помощью законов генетики отбиралось то, что лучше приспосабливалось и выживало. И современный человек — венец этого процесса, длившегося сотни миллионов лет.

Мы создавались для жизни в дикой природе с определенными условиями: нерегулярным питанием, существенными перепадами температур. В результате сформировался организм, который адаптирован к внешней среде. И несмотря на прогресс цивилизации, еще каких-то 70–100 лет назад образ жизни и рацион питания большинства людей на планете не так уж сильно отличался от того, как жили их предки на протяжении тысяч лет. Они сохраняли контакт с природой: испытывали воздействие сезонных колебаний температуры и доступности определенных видов пищи, занимались физическим трудом. Их образу жизни была свойственна аритмия.

Сегодня все изменилось до неузнаваемости. Современные люди напоминают животных, которые сами себя вытащили из дикой природы, посадили в клетку и кормят тем, что им категорически не подходит. Мы живем в одном и том же температурном режиме: перемещаемся из теплой квартиры в теплую машину через теплую парковку, практически не выходя на улицу. Целый день перекусы, кофе, фастфуд, еда доступна 24/7 в любом месте на любой вкус, вечером — праздник живота, телевизор, соцсети. За последние полвека мы радикально изменили среду нашего обитания, но не изменился наш организм. И его генетические программы начали давать сбой.

— Кажется, что человеку наконец «повезло» — и он оказался в небывалом доселе комфорте. Но именно современный образ жизни и его несоответствие эволюционным процессам вы называете причиной пандемии неинфекционных болезней.

— Мы не заметили, как достижения цивилизации обернулись против нас. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), диабет, деменция, онкологические болезни — эти и другие заболевания не только становятся все более распространенными, но и молодеют со стремительной скоростью. Эта пандемия набрала обороты всего за несколько десятилетий. Если на пороге XX века 90% людей умирали от травм и инфекций и только 10% — от неинфекционных заболеваний, то сегодня все наоборот. В США, например, по итогам 2019 года из-за инфекционных заболеваний случилось 3% смертей, а из-за ССЗ, рака, нейродегенеративных болезней и других неинфекционных — более 90%.

Катастрофические последствия несет современный образ жизни для здоровья детей. Именно в первые годы жизни происходит формирование иммунитета. И если раньше сильная иммунная система формировалась благодаря естественным родам и «тренировке» в контактах с дикой природой, то сегодня иммунитет многих детей этого не получает: «инкубаторские» городские условия в раннем детстве приговорили новое поколение к частым аллергиям и ранним рискам хронических заболеваний, в основе которых аутоиммунные и аутовоспалительные процессы ускоренного старения. При недостаточной тренировке до 6 лет иммунная защита остается разрегулированной на всю оставшуюся жизнь.

Отрицательно сказывается и современное питание. Если у наших предков существовало два вида питания для детей — грудное вскармливание, а затем общий стол (максимум, детям могли измельчить пищу), то сегодня вместо грудного молока дети получают искусственные смеси и стерильное баночное протертое питание с последующим переходом на сладости и вредный фастфуд.

— А что раньше защищало человечество от хронических болезней, когда такого несоответствия еще не было?

— Факторов много, о всех я подробно рассказываю в книге. Приведу один из ключевых.

Эволюция шла по пути создания организмов, которые долгое время могли обходиться без еды. Важнейшим конкурентным преимуществом была возможность питаться за счет внутренних запасов — эндогенно. Сегодня мы почти не используем эту функцию. А ведь эндогенное питание — важнейший оздоровительный фактор. Это «техническое обслуживание» организма. Именно в этих условиях на клеточном уровне запускается уничтожение доброкачественных и злокачественных новообразований, сенесцентных клеток, активизируются процессы оздоровления, саморегуляции. И даже когда стало появляться пищевое изобилие, люди интуитивно поддерживали это. Еще в Древнем Египте обеспеченные горожане каждый месяц три дня ничего не ели и принимали слабительное. Интересно, что ту же функцию обеспечивают религиозные посты. В православном календаре постных дней 207, почти две трети календарного года. Еще не так давно в периоды постов непостные продукты просто убирались с магазинных полок, их было негде взять.

— Тем не менее медицина становится все более технологичной и продвинутой, продолжительность жизни во всем мире растет.

— Сегодня человечество тратит на здравоохранение $8,2 трлн в год, это 10% мирового ВВП! Из них $4,5 трлн, то есть больше половины, приходится на долю США, где живет всего 4% населения мира. Но даже при таких расходах на здравоохранение продолжительность жизни там с 2015 года не просто не растет — она сокращается.

Основной вклад в текущую позитивную статистику внесли люди, которые родились в 20–30-е годы прошлого века. Они уже получили блага новой медицины и в то же время еще не испытали на себе пагубные факторы современности. С их уходом статистика резко ухудшится. Более обнадеживающая ситуация пока в странах, где современный образ жизни, в том числе питание, еще пронизаны традициями предков, например в Японии, Китае.

Медицина действительно демонстрирует все новые высокотехнологичные решения, но сегодня сформировалась такая парадигма отношения к здоровью, которая не призывает серьезно о нем заботиться, ведь есть лекарства и технологии, которые в случае чего все решат. И эту парадигму критически важно менять, особенно для здоровья детей.

— В книге вы как раз рассказываете о клинике, которая работает в новой парадигме. Насколько близок оказался такой подход пациентам на практике?

— Надо сказать, что в клинику люди уже обращаются с системным запросом: быть здоровыми, эффективными, работоспособными долгие годы. В процессе диагностики мы обнаруживаем, какие заболевания развиваются у наших клиентов, что является для них опасным. По итогам системного обследования разрабатываем программу — иногда на два-три года, как выйти на траекторию, чтобы быть здоровыми. Все изменения мы помогаем клиентам внедрить постепенно, так, чтобы это стало их привычным образом жизни. Конечно, при необходимости изменение образа жизни дополняется лечением, в том числе медикаментозным. Но даже препараты мы отбираем с особой скрупулезностью, не полагаясь на усредненные стандарты. Например, уже не один наш клиент добился впечатляющих результатов с помощью регуляторных биопептидов — о них я тоже рассказываю в книге в главе «Лекарства, которые лечат».

— Что прямо сейчас может сделать каждый из нас, чтобы хотя бы на уровне своей семьи не допустить влияния пандемии хронических болезней?

— Нужно усвоить очень важную истину: никто не сможет сделать вас здоровыми — только вы сами. Это значит, что прежде всего нужно взять полную ответственность за свое здоровье. Второе — постепенно и вдумчиво привносить в свой образ жизни те привычки, которые соответствуют нам эволюционно. Начните питаться местными и сезонными продуктами. Ограничьте перекусы, попробуйте интервальное голодание. Вместо офиса проведите совещание на свежем воздухе на прогулке (я так делаю регулярно, и, поверьте, сотрудники показывают потрясающую продуктивность).

И самое важное — наши дети, будущие поколения. В современных условиях мы лишили их нормального формирования иммунной системы и уже видим плачевные последствия. Еще каких-то 50–70 лет назад никто и не слышал об аллергиях. Раньше организм ребенка знакомился со всеми возможными аллергенами в естественной среде — в лесу, в степи — и формировал иммунный ответ, и в дальнейшем никаких аллергических реакций не возникало. А сейчас это настоящий бич.

Другой пример — аутизм. Еще в 1970 году в США на тысячу детей рождался один ребенок-аутист. В 2019 году один из 40 детей рождался с расстройством аутистического спектра (РАС), а среди мальчиков — каждый 26-й. Каждые два года количество детей с РАС увеличивается на 10%. Если эти темпы сохранятся, то уже к 2060 году каждый второй ребенок будет рождаться с РАС!

Не ждите появления волшебных средств: все — и ваше здоровье, и здоровье ваших детей — зависит только от вас.

Записала Анастасия Ивачко