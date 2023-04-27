Импортозамещение набирает обороты

Российские фармацевтические компании не первый год работают над импортозамещением необходимых населению лекарственных препаратов. Особенных успехов в этом направлении добилась компания «Сотекс», которая стремится организовать на своих мощностях производство лекарств в рамках полного цикла.

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За 2022 год с российского фармацевтического рынка ушли несколько зарубежных компаний, поставлявших различные препараты, необходимые для поддержания здоровья россиян. В этих условиях импортозамещение лекарств становится особенно актуальным. Одна из ведущих компаний на российском фармацевтическом рынке — «Сотекс» — добилась в этой сфере значительных успехов.

Компания «Сотекс» была основана в 1999 году и изначально специализировалась на фасовке и упаковке готовых лекарственных средств по контрактам с известными западными производителями. Это позволило компании приобрести опыт производства и контроля качества продукции в соответствии с западными стандартами. Благодаря опыту сотрудничества с зарубежными компаниями «Сотекс» изначально был нацелен на соответствие лучшим мировым практикам. Так, в 2005 году завод «Сотекс» стал одним из первых предприятий, построенных в России в полном соответствии с требованиями GMP.

Высокие стандарты качества позволили компании «Сотекс» пройти все проверки европейских и российских уполномоченных регуляторных органов и получить сертификаты GMP. Компания осуществляет поставки своей продукции более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

На сегодняшний день производственные мощности завода «Сотекс» могут выпускать 143 млн ампул, 13 млн преднаполненных шприцев и 36 млн упаковок и фасовок твердых лекарственных форм в год. Продуктовый портфель компании включает свыше 150 наименований лекарственных средств. Основные терапевтические направления — неврология, онкология, ревматология, нефрология, противопростудные препараты и др.

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«Сотекс» располагает собственной научно-исследовательской платформой, ориентированной на создание инъекционных и биотехнологических препаратов. На разных стадиях разработки в настоящее время находятся свыше 50 продуктов.

Особенность ассортиментной политики компании — ориентация на выпуск максимально широкого спектра лекарственных форм, фасовок и дозировок, что обеспечивает дополнительные возможности для выбора оптимальной схемы терапии и повышает приверженность пациентов лечению.

Одно из приоритетных направлений бизнес-развития компании «Сотекс» — разработка инновационных препаратов из отечественного сырья, что способствует независимости производства от иностранных партнеров и существенному снижению риска дефектуры препаратов.

В частности, одно из важнейших достижений компании «Сотекс» — разработка и вывод на рынок биотехнологического препарата, применяемого для лечения анемии у онкологических и нефрологических больных. Он входит в перечень ЖНВЛП и в стандарты лечения. «Сотекс» стал первым в России фармацевтическим предприятием, которое производит препараты на основе рекомбинантного эритропоэтина по полному циклу: от разработки и культивирования до производства инновационной формы преднаполненных шприцев с автоматическим устройством защиты иглы. Завод «Сотекс» имеет специализированный участок по производству генно-инженерной субстанции эритропоэтина — активного компонента препарата.

Среди новых зарегистрированных препаратов, произведенных по полному циклу, особого внимания заслуживает инновационный обезболивающий тетрапептидный препарат для подкожного введения. Для данного лекарственного средства используется только отечественное сырье, что особенно важно в условиях санкционных ограничений. В настоящее время он выпускается в форме раствора для подкожного введения в ампулах и преднаполненных шприцах. В дальнейшем планируется увеличение количества лекарственных форм, расширение списка показаний препарата, а также существенный рост объемов производства.

«ФармФирма «Сотекс» работает на благо пациентов, активно развивая и поддерживая российское здравоохранение. Производя продукцию, отвечающую высоким стандартам качества и безопасности, компания ставит целью помочь максимальному количеству пациентов вне зависимости от их дохода. «Сотекс» придерживается ответственного подхода в любых направлениях деятельности, включая верность этическим стандартам ведения бизнеса на всех этапах: от научных исследований до маркетинга и продаж.

Елена Антонова