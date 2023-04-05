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Коммерсантъ FM
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Суд в Лондоне не удовлетворил иск Чернухина к Дерипаске

Высокий суд Лондона отказал удовлетворить иск экс-главы ВЭБ.РФ Владимира Чернухина к бизнесмену Олегу Дерипаске о неуважении к суду. Господину Чернухину также отказали в праве подавать апелляцию на это решение. Об этом сообщают Reuters и ТАСС.

Как пишет Reuters, судья Марк Пеллинг пришел к выводу, что представители Владимира Чернухина не смогли доказать неуважение к суду в действиях Олега Дерипаски.

«Иск Чернухина развалился в суде как карточный домик. Его обвинения лживы, мотивация мелочна, а поступки бесчестны. Приятно видеть, что суд пришел к такому же выводу»,— цитирует ТАСС заявление представителей Олега Дерипаски.

В 2017 году арбитражный суд Лондона признал Владимира Чернухина совладельцем «Трехгорной мануфактуры». Суд также обязал Олега Дерипаску выплатить в качестве компенсации $95 млн господину Чернухину. Представители Олега Дерипаски пытались оспорить это решение, но апелляцию отклонили.

Позже Владимир Чернухин подал иск с обвинениями в неуважении к решению суда к Олегу Дерипаске. Причиной подачи иска стала регистрация En+ Group в Калининградской области в 2019 году, ранее компания была зарегистрирована на острове Джерси. После перерегистрации En+ Group стала недоступна для британской юрисдикции. Господин Чернухин утверждал, что Олег Дерипаска должен был сохранить для него ценные бумаги своей компании стоимостью $236 млн в качестве обеспечения платежа по решению суда. Владимир Чернухин получил назначенную судом компенсацию.

Олеся Павленко

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