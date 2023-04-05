Блог подкрепили кулачным боем

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве задержали предполагаемого организатора молодежной оргпреступной группировки уроженцев Таджикистана, специализирующейся на избиениях людей в общественных местах. Нападения совершались исключительно в рекламных целях: свои акции они снимали на видео, а ролики выкладывали в соцсети для демонстрации, как полагает следствие, «вседозволенности и пренебрежения к окружающим». За этот сомнительный пиар хулиганствующие блогеры могут быть отправлены в колонии на срок до семи лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предполагаемый организатор хулиганских нападений Тилло Маматнабиев был задержан полицией

Фото: СКР Предполагаемый организатор хулиганских нападений Тилло Маматнабиев был задержан полицией

Фото: СКР

Расследование этого масштабного уголовного дела, как пояснили «Ъ» близкие к ГСУ СКР по Москве источники, началось с регистрации в разных районах города довольно необычных эпизодов хулиганства. Небольшие молодежные группы гостей из Средней Азии без видимых причин нападали на посетителей торговых центров и избивали их. При этом каждый эпизод, как поясняли следователям сами жертвы и свидетели нападений, обязательно фиксировался злоумышленниками на видео.

Пятерых участников произошедшей в начале февраля в одном из супермаркетов на Варшавском шоссе потасовки удалось задержать. Их действия следователи управления СКР по Южному административному округу квалифицировали по ст. 213 УК РФ (хулиганство), однако Чертановский райсуд отказался взять нарушителей под стражу с учетом небольшой тяжести инкриминированного преступления. Всем им в итоге были запрещены по решению суда только «определенные действия», в число которых попало и право выхода в интернет.

Беспричинные нападения на людей в общественных местах продолжались, и уголовные дела о хулиганстве, зарегистрированные в разных районах Москвы, объединили в одно расследование.

Делом занялись сотрудники 1-го отдела по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СКР. Отследив аккаунты в соцсетях оставшихся на свободе участников акции на Варшавском шоссе, следователи ГСУ установили, что посетителей торговых центров третирует одна и та же группа молодых уроженцев Таджикистана. Просматривая отчеты о деятельности группы, участники расследования обнаружили, что после заседания Чертановского райсуда к выложенным роликам с потасовками прибавились и хвастливые посты их участников о том, как им удалось благополучно избежать ареста.

С учетом этих обстоятельств злоумышленников обвинили уже по второй части той же ст. 213 УК РФ, предусматривающей заключение на срок до семи лет за групповое и заранее подготовленное хулиганство. Переквалификация позволила следователю ГСУ повторно обратиться в суд за арестом обвиняемых, а их активность в соцсетях, нарушающая наложенные ранее запреты, стала дополнительным аргументом в пользу избрания всем фигурантам дела более строгой меры пресечения.

Как сообщили «Ъ» в ГСУ СКР, участники этнической группировки заранее планировали свои нападения. Выбрав некое общественное место, хулиганы приезжали туда и провоцировали конфликтные ситуации с посетителями. Затем, «используя численное и физическое превосходство, нападали на граждан и беспричинно наносили им удары руками и ногами, причиняя боль и нравственные страдания».

Свои нападения обвиняемые фиксировали на видео и распространяли в соцсетях, демонстрируя таким образом «вседозволенность и пренебрежение к окружающим».

Интересно, что в числе арестованных не оказалось предполагаемого лидера хулиганствующих блогеров. Этот молодой человек засветился едва ли не на всех имеющихся в распоряжении следствия видеозаписях потасовок, его упоминали в своих показаниях многие свидетели и жертвы. Наконец, и пятеро арестованных, по данным следствия, давно знали своего вожака, однако все они боялись его выдать. В среду очередь дошла и до него.

Для задержания предполагаемого лидера хулиганов опергруппа выехала в подмосковные Химки по месту его регистрации. По данным участников операции, 21-летний студент московского Колледжа инновационных технологий и сервиса Тилло Маматнабиев уже ждал визита силовиков и готовился к переезду в СИЗО. В ближайшее время Пресненский райсуд Москвы изберет ему меру пресечения.

Сергей Машкин