Часть электричек, прибывающих на Ладожский вокзал в Петербурге, назначат новые пункты прибытия

В связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро «Ладожская» петербургского метрополитена часть пригородных поездов, прибывающих на размещенный рядом Ладожский вокзал, могут перенаправить на другие остановки, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Сейчас ОЖД согласовывает варианты изменения расписания с транспортным комитетом правительства Петербурга. Сейчас на Ладожский вокзал прибывает 13 регулярных пригородных поездов на шести направлениях.

Напомним, станция метро «Ладожская» с 4 марта закроется для пассажиров на 11 месяцев. В связи с этим в Смольном уже разработали измененное расписание трамваев, останавливающихся у станции, а также решили увеличить пропускную способность «Новочеркасской» для перенаправления пассажиропотоков.

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