Книги собирают на ярмарку

В Гостином дворе завершаются последние приготовления к старту книжной ярмарки non/fiction. Выставка открывается 6 апреля днем. Москвичи смогут узнать о литературных новинках и купить понравившиеся книги до 9 апреля включительно. Стоимость стандартного билета на разовое посещение ярмарки — 400 руб. Если прежде non/fiction проходил раз в год, то теперь поклонники интеллектуальной литературы смогут видеться с представителями любимых издательств чаще. С 2023-го мероприятие будет проходить и весной, и осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выставку планирует посетить, в частности, автор книжного Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов: «Все опасались, что много книг до нас не доедет, много будет не издано, но этого не произошло. На выставке можно будет найти не только нон-фикшн, но и интересные художественные книги. Я бы в первую очередь хотел обратить внимание на детскую литературу, которая будет представлена на ярмарке.

И специалисты, и участники рынка отмечают возрастающую популярность комиксов и графических романов. Я горячо поддерживаю тех, кто пытается серьезные вещи переложить в формат комикса, сделав доступным для широкого круга читателей темы, которые они, может быть, и не стали бы изучать в каком-то более академическом формате».

Впрочем, москвичи любят non/fiction не только за возможность изучить книжные новинки, но и за встречи с авторами. И в этот раз организаторам также есть чем порадовать публику, говорит литературный критик Forbes Наталья Ломыкина: «Будет премьера романа Ханьи Янагихары "До самого рая". Переводчики книги представят ее прямо на ярмарке non/fiction. Обещано, что сама Янагихара включится онлайн.

Будет интересный литературный дебют с участием автора, это роман Хелены Побяржиной, который называется "Валсарб".

Это белорусская писательница, которая рассказала о жизни маленькой девочки, о ее взрослении в тех местах, где были сражения во времена Великой Отечественной войны. И к девочке приходят так называемые бывшие люди, она видит тех, кто похоронен в этих местах, тех, чьи имена остались неизвестными. Девочка чувствует, что эти души приходят к ней неслучайно, она должна назвать их имена. Эта история частично реальная, частично вымышленная».

По данным организаторов, из года в год non/fiction привлекает все больше поклонников литературы. Рекорд посещаемости был установлен в 2022-м — тогда ярмарку посетили более 43 тыс. человек.

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Лилия Галявиева